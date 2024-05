Espectáculo asegurado en Burela con el Enduro Monte Castelo

El espectáculo está asegurado este fin de semana en Burela, donde las bicicletas de montaña serán las grandes protagonistas durante el sábado y el domingo, dos días marcados en rojo por los aficionados a este deporte. La celebración de la cuarta edición del trofeo Monte Castelo de Enduro incluye el campeonato gallego de la especialidad en élite, júnior, sub-23 y varias categorías máster, en función de la edad, todo ello tanto masculino como femenino. En total serán más de 100 participantes de Galicia y Asturias —estes no computan para el Galego— los que harán las delicias de la gente que se congregará tanto en las zonas de bajada del Monte Castelo como —sobre todo— en las aceras de las calles de Burela, donde están situadas varias de las rampas más largas y complicadas para favorecer el espectáculo, aunque siempre tratando de cuidar la seguridad de los pilotos y de los aficionados.

"Está e unha prueba pioneira en España porque se trata de un enduro que inclúe un descenso urbano, xa o fixemos o ano pasado, pero esta vez apostamos por facelo aínda máis atractivo dentro do pobo, con máis rampas, o que sempre favorece o espectáculo", señala Jaime Seijas, presidente del club organizador, Cerezo Bikes, que cuenta con el apoyo del Concello de Burela y la Diputación y que participó en la presentación junto al teniente de alcalde, Mario Pillado,y el diputado de Deportes, Dani García.

El hecho de que buena parte del descenso se realice en Burela favorecerá que los aficionados se acerquen a presenciar a las evoluciones de la prueba, tal y como sucedió la pasada temporada. "As zonas de monte son máis complicadas para a xente, que sempre ten máis dificultades para escoller o sitio para poñerse a ver as baixadas, no pobo resulta todo moito máis accesible", manifestó.

Un día más de competición

Otra de las grandes novedades tiene que ver con la inclusión de un día más de competición, que será el sábado, pero en el que solo habrá un tramo urbano de los seis que se cronometrarán. Será a las 18.00 horas, pero los pilotos estarán entrenando desde por la mañana en el recorrido, por lo que incluso se podrán ver los saltos más arriesgados durante las sesiones para preparar la carrera. A las17.45 concluirán los entrenamientos y se realizará la subida al monte Castelo para celebrar el primer descenso cronometrado para conoce ra los primeros líderes de cada categoría.

A las 9.00 horas del domingo se reanudará la prueba con cuatro bajadas por el monte y una más que incluirá el tramo urbano, saliendo un piloto cada 30 segundos.