Espectacularidad en todas sus vertientes en el carnaval de A Mariña

El Carnaval nunca defrauda porque el derroche de imaginación e ingenio que se ve en las calles se supera año a año. El sábado Foz se superó. Los 1.900 participantes repartidos en cerca de medio centenar de propuestas convirtieron las calles, abarrotadas de público, en una fantasía. Las comparsas desfilaron al ritmo de las turutas y las percusiones con sus integrantes enfundados en espectaculares trajes en los que no faltaron las plumas, los tocados llamativos y el colorido. En los grupos, el humor y el ingenio fue la tónica dominante y pudo verse desde transformers al entierro de Isabel II o un homenaje a Pelé. Y como no podía ser de otra forma, se coló el socavón en la N-642. También los trajes individuales y en parejas fueron espectaculares.

Las calles xovenses se convirtieron también en una pasarela de disfraces. Numerosos grupos y propuestas individuales y de parejas llamaron la atención del público que no perdía detalle.

Viveiro

Las Alpuxarradas de Viveiro volvieron a demostrar su poder de convocatoria al llenar el teatro Pastor Díaz. Entre los participantes hubo comparsas, parejas e individuales en una gala presentada por Pepe do Galicia y su mujer Salomé que no defraudó al público asistente. La Onu, A Fachenda da Parroquia, Cantando Baixiño. Os Dous de Sempre, Iván y Mario o Manuel Rivera hicieron su particular parodia de la realidad.

Las elecciones municipales, los problemas de ruidos y botellón en el casco histórico, la tala de árboles en el parque Pernas Peón, el abandono del Casino, el derrumbe del Fuciño do Porco, la niebla de O Fiouco o el corte de la N-642 fueron algunos temas elegidos.