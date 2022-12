Una especie comodín para la flota de cerco que ahora será testimonial

El jurel es la nota negativa para 2023 al quedar casi como una captura accesoria para la flota del cerco, que no podrá realizar pesca dirigida y deberá consolarse con pesquerías estacionales como la caballa —cuyo TAC se incrementa—, la sardina o el bocarte, que no aportan solución. La desaparición de la especie comodín pone en un brete al cerco. El patrón mayor de Foz, donde hay dos tarrafas, reconoce que el acuerdo "é malo polo xurelo, cunha cota que xa non chega, porque cada barco tiña unhas toneladas ao ano e agora terá moito menos. Ademais a sardiña está medio pechada, polo que non sei a que se van dedicar os barcos do cerco. Contentos non estamos, queríamos máis, polo menos que non nos quiten o que temos", subraya Juan José Lestegás.

El puerto burelés tiene dos cerqueros. El gerente de la OPP Puerto de Burela, Sergio López, señala que las capturas fueron escasas este año debido a su mala situación. "A decisión tómase por iso, pero non é normal que pasen dun ano para outro de 70.000 a 0".

Estudiarán la posibilidad de abrir el cupo por alta supervivencia para evitar capturas y de intercambios de cuota con otros países

La flota del cerco es reducida pero importante en A Mariña porque genera más 50 empleos directos. "Esperemos que a cantidade mínima sexa suficiente, porque ten a posibilidade de facer o sleeping —abrir el copo— se ten a excepción de alta supervivencia, supoño que o xurel estará incluido nela", indica Jesús Lourido, responsable de flota de la OPP Puerto de Celeiro, con dos cerqueros, quien añade que habrá que "ver as consecuencias prácticas, canto afecta á rendabilidade dos barcos e se é necesario que se apoie á flota con axudas".

La única opción para salir del apuro pasaría por el incremento de las cantidades sumando las que puedan conseguirse mediante intercambios con otros países comunitarios que no utilicen sus cuotas.

El comportamiento de las pesquerías estacionales y la posible aparición de caballón determinará los perjuicios al cerco, dado que la reducción del jurel puede alcanzar el 90%, según cálculos de Lourido, quien cree que la decisión "pon en evidencia que non se ten en conta ás zonas dependentes da pesca na modelación dos escenarios".