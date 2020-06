Eslóganes que unen a la comarca

Muros, balcones, vallas, puentes e incluso vehículos de buen tamaño, como las furgonetas. Cualquier sitio es bueno para recordar lo mucho que hay en juego en A Mariña, cuyo futuro parece ir muy ligado al de Alcoa. ‘Alcoa Somos Todos, se pecha, pechamos todos’, ‘Alcoa non se pecha’ son los eslóganes más recurrentes en los carteles y pintadas que se cuelgan por todos los rincones de una comarca concienciada al máximo para salvaguardar los empleos de los trabajadores de la fábrica y tratar de evitar el desastre.

Desde el anuncio de la multinacional americana de cerrar la planta de Aluminio y despedir a 534 trabajadores, el sentimiento de unidad en A Mariña no ha dejado de crecer a cada día que pasa. Las movilizaciones están siendo cada vez más masivas y la prueba fue la multitudinaria manifestación de Viveiro, que reunió a más de 15.000 personas. Pero, además de este tipo de convocatorias, muchos mariñanos están tomando iniciativas personales para recordar en cada cartel la relevancia que tiene la fábrica sancibrense para toda A Mariña. La conciencia colectiva está funcionando a pleno rendimiento y la sensación de resistencia al brutal golpe que supondría el cierre de Aluminio puede verse en cada uno de los 17 municipios de A Mariña.

No solo los vecinos de Cervo y Xove, teóricamente los más afectados por la situación de Alcoa, trasladan cada día el problema a la calle con sus voces, carteles y pintadas, sino que el azul reivindicativo pinta cada día más calles de los pueblos, villas y aldeas mariñanas. No hace falta trabajar en Alúmina, Aluminio o empresas auxiliares para poner un lazo azul en el balcón o para reivindicar de alguna otra manera el futuro de los miles de afectados por el cierre. Si algún visitante llega estos días por vez primera a la comarca no podrá atravesarla sin ver estos mensajes sobre la propia calzada, los vehículos y construcciones.