Os cogomelos son os grandes protagonistas na Escola de Hostalaría do IES de Foz estes días, onde o profesor de cociña Suso Liste e os seus alumnos preparan xa as xornadas micolóxicas da semana que vén, que empezan o luns e rematan o xoves coa degustación na que ofrecerán quince elaboracións diferentes.

"A intención é vincular o alumno totalmente co mundo real", di Liste sobre todo o proceso que se fai ao longo deses días e que comeza cunha iniciación ao mundo dos cogomelos para o alumnado que inclúe a súa recolección na época que lles corresponde, como é agora mesmo. "Reciben unha charla e despois saímos ao monte para que vexan como se recollen e se transportan, e despois no centro como se limpan e manipulan para a elaboración dos pratos".

Outro dos obxectivos é que os alumnos aprendan distintas técnicas de cociñado -envasado ao baleiro ou a baixas temperaturas- para a preparación destes pratos, que son moi variados e amosan a excelente combinación dos cogomelos con todo tipo de alimentos, pois irán en arroz caldoso, en tartar de salmón, en vinagreta con mexillóns, con tenreira galega ou en brochetas de polbo, entre outros, ademais de en apetitosas sobremesas.

O segredo é non esconder o sabor do cogomelo, "A esencia das setas é o aroma que desprenden. Hai que combinar os sabores evitando que se maten uns a outros e buscando tamén a estética, pois hai setas moi vistosas e moi aromáticas", di. Trufa para aromatizar un coello, boletus en risoto, níscalos en escabeche ou en paté, ou champiñón en brocheta con cabaza son algunhas das moitas posibilidades para manter ese equilibrio de sabores.

Suso Liste sinala que son moitas as variedades de cogomelo que se poden atopar na zona e outras conséguense sen complicación ao comercializarse a nivel industrial. En todo caso recomenda a quen vaian recollelas no campo ou no monte que previamente as coñezan a fondo, pois algunhas especies poden resultar moi perigosas, e incluso mortais, para as persoas.

"Hai cogomelos que son comestibles unha vez os cociñas e lles das un tempo de cocción, como a amanita rubias, que se non a coces moito podes coller unha intoxicación. E hai outras que se poden confundir, sobre todo cando está chovendo, pois decoloran moi rápido e poden ser mortais como a cicuta verde, que se está decolorada ou a colles sen que estea moi ben formada podes confundila cunha especie de champiñón, e con 25 gramos desa seta podes morrer ou estragar o ril ou o fídago", advirte.

Traxectoria. Estas xornadas levan máis de dúas décadas e Suso Liste suma 31 anos como profesor na Escola de Hostalaría de Foz. "Empecei a instalar os ciclos", lembra sobre a evolución deste centro que é todo un referente na formación de traballadores do sector. El dá clase no ciclo medio, que "é un paso cara ao mundo laboral, pois quen non queira acceder a un ciclo superior xa ten un título co que poñerse a traballar, montar un local ou irse polo mundo", sinala o profesor, que mantén contacto con moitos dos rapaces que formou.

Natural de Santiago de Compostela, Suso Liste antes de ser docente tamén soubo o que era o mundo da hostalaría real. "Cando estaba estudando empecei a traballar con 16 anos no Franco e despois estiven no Araguaney ou no Ruta Jacobea", lembra.

A receita: rablé de coello recheo de shetake a temperatura baixa con puré e pesto

Unha peza de coello usando lombos (uns 800 gramos), fídago e riles; un ovo, 100 gramos de pistacho, sal e pementa. /



Farsa de recheo (Duxelles): 100 gramos de cebola, 200 gramos de shetake (tamén chamada lentinus edodes ou seta do xaponés), medio decilitro de aceite, 20 gramos de xerez, 100 gramos de porro.



Salsa pesto: 20 gramos de queixo parmesano, 15 follas de albahaca horto, media punta de allo, 20 gramos de pistacho, un decilitro de aceite de oliva 0,4.



Guarnición: un quilo de puré de pataca, medio quilo de cenoria.



Elaboración



Coello: desosamos o coello deixando unidas as dúas partes do lombo, salpementamos. Picamos miúdo o fídago e os riles e reservamos. Podemos incorporar a carne desosada das patas, picada.



Duxelles: picar o allo brunoise (moi fino), fondealo no aceite e de seguido incorporar as verduras tamén brunoise. A continuación engadir a seta picada e cocer cinco minutos. A esta farsa de recheo engádenselle o xerez, os riles e o fídago, ponse a punto e mestúrase ao final o ovo.



Para facer o rulo: poñer unha tira de film e colocar o coello desosado. Recheamos coa farsa e cerramos en rulo envolvendo. Suxeitamos con bramante e introducimos nunha bolsa de baleiro. Tamén podemos incorporar unha presa de verduras salteadas en frío (cebola, tomate, porro, perexil, etc., uns cen gramos), cerramos e poñemos a cocer ao baño maría a 65º durante dúas horas. Retiramos enfriando a bolsa xeoabatidor e metemos na cámara con un peso ata o día seguinte.



Logo, retirar e quentar a 120º en forno mixto e 15 minutos ao baño maría. Desenvasamos e marcamos en tixola as racións.



Pesto: mesturar todo nun vaso de batidora e ir incorporando o aceite pouco a pouco. Puré: facemos o puré de pataca e reservamos.



Cenorias: córtanse en tiras e cócense ao vapor.



Empratado: poñer unhas puntas de pisto no prato. Colocar os rulos marcados. Facer cordas co puré e bordear coas cenorias. Decorar con follas do horto (romeo, menta, tomelo).