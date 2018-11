La escuela municipal de música inicia el curso con 380 alumnos

RIBADEO. En una población de unos 10.000 habitantes, la Escola Municipal de Música e Danza (EMMD) ribadense sigue desmotrando el interés que despierta cada año, a tenor de sus cifras de inscritos para cada periodo lectivo. Este curso, en el que celebra además su 25 aniversario, el centro cuenta con 378 alumnos matriculados, de entre cuatro y 70 años, lo que lo sitúa, según su dirección, «no centro destas características con maior número de persoas matriculadas na comarca e no occidente asturiano».

«Pasou xa un cuarto de século dende que, no serán do día 4 de novembro de 1993, baixo a dirección de Hernán Naval Parapar, comezara a funcionar un centro educativo musical que axiña se ía converter nunha referencia en Galicia», matiza el director, Hugo García Presno. El nacimiento de esta escuela y el de otras en otros puntos de la comunidad, «marcaron un punto de inflexión no mapa de centros educativos musicais do país».

Presno recuerda la figura del promotor: «Hernán Naval, que era un visionario para este tipo de proxectos. Tirou do fío da proposta innovadora que a Logse poñía sobre a mesa, facendo das escolas de música centros de ensino musical amateur e espazos de difusión cultural», remarca el que fuera también alumno de esta institución en la década de los 90.

«Podemos estar orgullosos porque Ribadeo foi vila de referencia en innovación de cara a posta en marcha destes centros», añade.

NUEVAS AULAS. El aumento progresivo de materias, como las de tipo tradicional, ha hecho posible que este año, las instalaciones de la casa del mar, donde se encuentra la escuela, se adapten para acoger dos nuevas aulas: una equipada para ballet y danza y otra, para albergar las clases instrumentales. El edificio es el epicentro de la vida musical ribadense ya que lo comparten los miembros de este centro, los integrantes de la coral polifónica y los músicos de la banda, que se nutre en gran medida de los alumnos de la escuela.

«Andamos artellando unha celebración especial destes 25 anos porque non queremos que o aniversario pase desapercibido», avanza el director, que considera que el mayor reconocimiento es el de mantener el estilo que marcó la escuela desde su origen, regido por tres pilares: «O alumnado debe pasalo ben coa aprendizaxe; o traballo que se fai no centro debe saír destas catro paredes e interactuar coas actividades comunitarias de Ribadeo, -como o Entroido, o Ribadeo Indiano ou as celebracións do 8 de marzo- e a escola debe ser punto de encontro para aspectos como o da soliedariedade, a memoria ou os feminismos».