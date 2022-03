Casi todas las clasificaciones de los diferentes campeonatos gallegos de atletismo de base tienen como denominador común la presencia de lanzadores de peso de las Escuelas Deportivas de Lourenzá Maderas Barcia entre los tres primeros clasificados. Este camino, abierto por Fernando Vallines, ya consolidado en la élite nacional sub-18, ha generado una auténtica escuela de lanzadores que está asombrando a toda la provincia con sus espectaculares resultados año tras año.

La última prueba de la extraordinaria calidad de los lanzadores del Maderas Barcia volvió a ponerse de manifiesto en el último campeonato gallego de las categorías sub-12, sub-14 y sub-20, con cuatro metales para los deportistas mariñanos. Una plata y un bronce fue la cosecha de Guillermo Fernández Arruñada, el más veterano, que compitió en el Gallego sub-20 de lanzamientos largos y se colgó una medalla de plata y una de bronce en lanzamiento de disco y de martillo, respectivamente. Pero la estirpe continúa en las categorías mucho menores, ya que Sergio García subió al segundo escalón del podio en la categoría sub-14, con un lanzamiento de 11.08, y el todavía más joven Pedro Moirón también fue segundo y se colgó la plata en sub-10, lanzando el peso a 8.36 metros. Semanas antes, Fer Vallines ya había subido al máximo escalón del podio sub-18, añadiendo una muesca más a su impresionante palmarés. Fer Vallines, que ya fue objeto de un reportaje en este mismo diario, participó también en el campeonato de España, quedándose muy cerca de los mejores.

Pero los cuatro medallistas solo son la punta de lanza de un sector que promete seguir dando satisfacciones en los próximos años con otros deportistas como Iván Baltar, Andrea García, Iria Baltar, Manuela Lastra o Javier Ferreiro, todos ellos de la mano del entrenador Ismael Vallines.

Los cuatro medallistas de 2022. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Guillermo Fernández Arruñada: "Faime ilusión competir contra os mellores de Galicia"

El más veterano, por edad y por tiempo lanzando, es Guillermo Fernández Arruñada, estudiante del IES Monte Castelo de Burela, que desde que comenzó a practicar atletismo se interesó mucho por los lanzamientos y actualmente destaca no solo en peso, ocupando la sexta plaza de Galicia, sino sobre todo en disco y martillo, pruebas en las que se colgó sendas medallas. "Para min os lanzamentos sempre foron unha parte do atletismo que me parecía moi interesante dentro do que se atribúe a esta disciplina como deporte", aseguró, sintiéndose "feliz e sorprendido" por los resultados. "Non contaba con estar tan arriba, faime moita ilusión competir con lanzadores coma Nicolás ou Eric, que son moi bos, os mellores de Galicia desta idade", explicó.

A Fernández Arruñada le gustan mucho los deportes y no es el atletismo el único que practica, aunque sí al que más tiempo le dedica. "Practico o bádminton cando podo e tamén xogo ao fútbol cos meus amigos", señala, aunque no oculta otros hobbys. "Tamén me gustan moito os videoxogos", reconoce

Sergio García: "A medalla foi un logro inesperado, porque mellorei moito a miña marca"

Sergio García Barrera se subió por vez primera a un podio gallego tras una progresión notable en los últimos meses. "Foi un logro inesperado, xa que mellorei notablemente a miña marca e por suposto que me levei unha alegría moi grande por ser segundo nun campionato galego", aseguró, explicando los motivos que le llevaron a decidirse por los lanzamientos como su especialidad: "Penso que o lanzamento de peso é un deporte distinto, implica forza, pero tamén outras cualidades personais".

El jovencísimo deportista es un apasionado de los deportes y destaca también con la pelota. "En xeral gústame o deporte, dende moi noviño veño xogando ao fútbol sala e ao fútbol campo", asegura, añadiendo que durante el verano "tamén aproveito para ir á piscina". Pero no todo es deporte, también le gusta "saír en pandilla cos meus amigos e intercambiar impresións con eles".

Pedro Moirón: "Practico tamén altura e lonxitude, e gústanme as carreiras e o duatlón"

El benjamín de los galardonados fue Pedro Moirón, un todoterreno que se maneja de maravilla en numerosas disciplinas deportivas, tanto dentro del atletismo como fuera. En su palmarés figuran ya grandes resultados pese a su juventud, aunque nunca había conseguido una presea autonómica. "É a miña primeira medalla nun campionato galego, polo que me fixo moita ilusión. Deume moita alegría e moito ánimo para seguir adestrando", señaló.

El hecho de competir a gran nivel en otros deportes hace que Pedro Moirón considere el lanzamiento de peso como un buen trampolín. "É algo que me axuda a facerme máis forte, para min é un reto intentar lanzar cada vez máis lonxe", manifestó.

Para Pedro Moirón el deporte es una prioridad absoluta dentro de su tiempo de ocio. "Un día á semana fago natación e no atletismo practico saltos (altura e lonxitude) e gústanme as carreiras. Antes da pandemia tamén probei o duatlón e quería volver facelo", señala, añadiendo que también "me gusta facer rutas de senderismo en familia e andar en bicicleta".