Corren buenos tiempos para el motor en A Pontenova. La escudería que lleva este nombre vivirá unos meses ajetreados tras anunciar ya oficialmente el regreso de la clásica Subida A Pontenova, una de las pruebas tradicionales del campeonato gallego de rallyes de montaña que no había podido disputarse en los dos últimos años a causa de la pandemia de coronavirus. La fecha de la carrera será el 2 y 3 de julio. Además de todo el trabajo en la puesta a punto para organizar una cita de tal calado, con mayor a medida que se acerca el momento, los miembros de la escudería también están de enhorabuena por la inclusión de la Subida en una competición nacional virtual de rallyes.

El presidente de la entidad, Álex Lastra, se muestra feliz de poder recuperar una prueba que dejó un vacío muy significativo para todos los amantes del motor en los últimos años. "No Nadal xa tiñamos claro que se non pasaba nada moi raro e cambiaba a tendencia na pandemia este sería o ano da volta. Tiñamos moitas ganas de retornar", asegura.

"Está claro que a experiencia organizativa dos anos anteriores serviunos moito para encarar esta edición con certa calma, pero a verdade é que levamos xa traballando bastante dende febreiro, xa que houbo bastantes cambios federativos á hora de tramitar e dende logo que sempre leva moito tempo prepara ben unha proba coma esta", aseguró Lastra, que cree que no es necesario hacer demasiados cambios ni novedades muy significativas respecto a las ediciones anteriores, al menos en cuando al trazado. "O percorrido será practicamente o mesmo, xa que pensamos que se algo funciona, non hai ningunha necesidade de cambialo", señala.

Lo que sí parece complicado es mantener el número de participantes de otras temporadas, ya que la pandemia dejó una crisis importante en los rallyes gallegos. "A nivel económico a pandemia foi un duro golpe porque moitas escuderías sufriron bastante, esperamos ter unha boa participación, pero aínda non sabemos se poderemos alcanzar a de edicións previas", afirmó.

"No Nadal xa tivemos claro que habería Subida e dende febreiro traballamos para que saia todo ben", explican

Tampoco saben todavía cuantos pilotos habrá este año en la escudería pontenovesa. Suelen rondar o superar la decena e incluso llegó a haber hasta 20. Actualmente hay 4 ya seguros, pero Lastra confía en que esta cifra pueda llegar hasta 10. Algunos de los pilotos que formaron parte de la escudería en años anteriores estuvieron parados, pero otros participaron en campeonatos galegos y asturianos de rallyes y también en algunas de las pocas subidas que se mantuvieron. Incluso hubo alguno que llegó a disputar alguna prueba fuera de España.

LIGA NORTE. Una de las grandes novedades de la temporada estriba en la presencia de la Subida A Pontenova en un campeonato nacional virtual de rallyes, organizad por la firma Supply Rácing. "Querían contar con nós para a Liga Norte de Montaña. Puxéronse en contacto para que foramos a única proba en Galicia que formase parte da competición e para nós supón un motivo de orgullo que nos escollan e tamén unha boa oportunidade de darnos a coñecer, teremos visibilidade porque este tipo de probas sempre teñen moito seguemento nas redes sociais".

Álex Lastra no tiene previsto participar "porque me apetece, pero non se me dan ben estas cousas, non estou moi metido", aunque posiblemente lo pueda hacer algún piloto de la escudería más avezado en estas lides.

En cualquier caso, la participación es abierta y rondará las 50 personas en cada una de las cinco pruebas que se disputan en el campeonato.