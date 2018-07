El escritor Miqui Otero pregonará el mercado medieval de Alfoz

El periodista y escritor Miqui Otero, nacido en Barcelona pero con raíces en Alfoz, será el encargado este año de leer el pregón del mercado medieval, que se celebra el fin de semana. El acto está previsto para el sábado, a las doce de la mañana, en el patio de armas del castillo de Castrodouro en una edición muy especial, ya que se trata del 20 aniversario de esta cita con la historia. "Na vixésima edición teremos o inmenso pracer de contar coas palabras do escritor, xornalista e profesor Miqui Otero", aseguraban desde la organización, "Miqui é un deses casos de alfocenses que están fóra e que se lembran sempre da súa terra falando dela cando ten ocasión".

El programa de actos arranca ya la noche del viernes, a las nueve y media, con el desfile de trajes medievales de O Nabiño de Mondoñedo. A continuación, está previsto un espectáculo de danzas medievales con Maro Uría y las confesiones y misterios del obispo Fadrique de Guzmán. La noche seguirá con la queimada amenizada por el grupo Illa Pancha. Ya el sábado, la jornada empezará sobre las nueve y cuarto de la mañana con la ruta de senderismo As fortalezas do Mariscal, desde A Frouxeira hasta Castrodouro de la mano de Freixo dos Lobos. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en el teléfono 657.84.92.00. A las once de la mañana, está prevista la apertura del mercado en el entorno de la fortaleza de Pardo de Cela que recordará a los mercados del siglo XV con puestos variados y demostraciones de oficios tradicionales. A mediodía, las comidas estarán amenizadas con los grupos Souto Xímaro y Trobadores do Piñeiro.

Las actividades empiezan el viernes con un desfile de trajes, un espectáculo de danza y el del obispo Fabrique de Guzmán

Tras la lectura del pregón, será el momento de la imposición de las medallas a los Escudeiros do Castro en el patio de armas de la fortaleza y a continuación está previsto un teatro de títeres con la representación de la obra As tres propostas. Durante la tarde podrán disfrutarse distintos juegos como los Xogos Valecos o los ecuestres. También están previstas exhibiciones de cetrería y tiro con arco o un espectáculo de juegos malabares. Los más pequeños tendrán un papel relevante en la Revolta Irmandiña infantil y en la Percura do Segredo do Mariscal. También para ellos habrá talleres de barro y cestería y uno en el que podrán hacer su propio pan. Además Micromina Títeres representa la obra Romances.

Y para ir finalizando la jornada está prevista la gran cena medieval acompañada del espectáculo de los malabares con fuego de Asacocírco. Y a partir de las once de la noche, será la escenificación Credo, credo, credo, seguida de queimada y baile con la agrupación folclórica Ribas do Sil, que será lo que ponga fin a la edición de este año.