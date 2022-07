"Escribir esta novela me daba la vida, pero también me la quitaba"

Todas sus vivencias han hecho de Jordi Cicely un escritor intenso que pretende de alguna forma remover las conciencias de la gente. Este lucense afincado en Ferrol tiene mucho que contar. Presenta su novela 'Mariela envenena mis sueños' este jueves en el hotel Mi Norte de Ribadeo a las ocho de la tarde.

Jordi Cicely es un nombre que parece poco gallego a primera vista, ¿de dónde viene?

Mi nombre real sí que es Jordi, por influencia de mi padre. Cicely es artístico, es el pueblo en el que estaba ambientada la serie mi infancia ‘Doctor en Alaska’.

Tiene relación con A Mariña porque ha trabajado en la Residencia de mayores de Burela, ¿qué recuerdo guarda?

Yo estaba trabajando en Londres, en una compañía aérea, cuando recibí una llamada para ocupar mi plaza en Burela, en la Residencia de Maiores. No guardo buen recuerdo, fue la peor decisión de mi vida. Me gustaba mi vida en Londres, era un estilo único y venirme a Burela fue un gran choque.

¿Le ha marcado ese trabajo?

Aprendí muchas cosas, eso sí. Aprendí la importancia de disfrutar del momento, que la vida está para vivirla. También aprendí a tener esperanza y a perdonar.

¿Cómo terminas escribiendo novela?

En ese tiempo estaba en un momento emocional sin precedentes. Con 26 años se supone que no tendrías que tener ningún problema y yo empecé a desarrollar un trastorno de ansiedad. Fue entonces cuando decidí comenzar a escribir para liberarme de mi realidad y encontré en las letras su bálsamo de paz. Empecé con relatos y más tarde comencé esta novela. Escribir me daba la vida, pero también me la quitaba, era muy duro recordar ese sentimiento. Plasmé en ‘Mariela envenena mis sueños’ todo el amor y el desamor que sentía.

¿Tiene “Mariela envenena mis sueños” algo de autobiográfica?

Totalmente, todos nos obsesionamos por el desamor, porque una persona nos deje y se nos olvida que el amor de nuestras vidas primero tenemos que ser nosotros. De amor no se sufre, se sufre de desamor.

En la novela habla del duelo y cómo superarlo, pero ¿existe una fórmula que ayude a pasarlo?

Es muy importante superar el duelo de una ruptura porque mientras no estés curado nadie lo va a hacer, no podemos empezar con alguien si antes no estamos curados. Hay que superarlo porque sino te quedas anclado.

En cuanto al duelo de una ruptura amorosa, ¿es comparable al de una muerte de alguien querido?

Son distintos duelos, pero al final el dolor viene porque la persona a la que quieres se ha ido y puede que no vuelvas a verla.

¿Cuándo empezamos a idealizar a una persona como hace Jairo con Mariela? ¿Vivimos ese desamor en base a la idealización que hemos creado?

Desde luego, de ese amor sale la idealización. Idealizamos a la gente más miserable y nos enamoramos de esa imagen que hemos creado en nuestra mente. Cuando se va, recordamos los momentos que hemos idealizado.

La novela trata un tema intenso como es el amor y el desamor y el protagonista se va a Cuba para superar esta ruptura, ¿por qué irse tan lejos?

Viene de mi pasión por los viajes. Quería trasladar al lector a un lugar tan maravilloso como es Cuba, pero mostrarles el infierno en el que vivía el protagonista a pesar de estar en un lugar idílico. De esta forma transmitía el dolor que sentía.

“Mariela envenena mis sueños” se ha convertido en una revolución en ventas, la primera edición se agotó en un mes, es la novela más vendida en preventa de la historia de la Editorial Fanes, es también número uno de novelas en sección América Latina de Amazon, ¿qué es lo siguiente? ¿cómo lleva estos números y éxito de venta?

Al principio no fue fácil, una editora me dijo que la novela no le iba a interesar a nadie. Ahora este triunfo sabe mejor. Ya vamos por la tercera edición, pero lo llevo bien, tengo la cabeza muy amueblada y las críticas son muy buenas.

¿Qué le diría a la gente para que se animara a leer la novela ?

Les diría que les va a ayudar, ver que el escritor también sufre siempre reconforta.

Ha hablado de que escribir el libro le ha servido como cura para su problema de ansiedad. Y es que hoy en día se está comenzando a poner en el plano social lo importante que es la salud mental, ¿qué le diría a sus lectores que estén pasando por una situación similar a la que usted tenía?

Que contacte con profesionales, la mente lo mueve todo, muchas veces afecta a lo físico. Un psicólogo al final es como un médico de familia, te ayuda cuando estás mal.