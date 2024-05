Las Escolas Deportivas de Lourenzá logran un histórico ascenso a la Liga Gallega cadete

La comarca de A Mariña volverá a disfrutar la próxima temporada de la Liga Gallega cadete gracias a las Escolas Deportivas de Lourenzá. El cuadro rojiblanco celebró su ascenso matemático luego de que la Residencia B se impusiese al Polvorín y los de Santa Cruz pasen a ser inalcanzables para sus rivales lucenses cuando resta un solo encuentro por disputarse, el que enfrentará el día 17 a los laurentinos con el Polvorín.

La escuadra de Lourenzá, dirigida por Paulo González y Michael Sante, ha completado una temporada de matrícula de honor, ya que no ha perdido ningún partido. Los rojiblancos fueron campeones del grupo norte lucense de la Primera Galicia con 15 victorias y tres empates, mientras que en la fase de ascenso acumulan dos triunfos y un empate. "Os rapaces fixeron unha grandísima temporada e estamos moi orgullosos do traballo e esforzo que realizaron", señala Paulo González.

El primer entrenador del Lourenzá cadete reconoce que a principio de temporada no se habían marcado el ascenso como objetivo. "Sabíamos que tiñamos bastante bo equipo, pero vendo a primeira volta que fixeron os rivais no grupo norte, non pensaba que fósemos quedar campións desa fase. O Racing Vilalbés gustárame moito, pero cando conseguimos que non nos ganaran si que vimos que podíamos ser nós os que xogáramos a fase de ascenso. E nesta loita era o Polvorín o que partía como favorito, pero os rapaces fixeron partidos moi serios e responderon moi ben ao que lle pedimos Michael (Sante) e máis eu", rememora González.

Para el técnico, la clave ha residido en la vinculación del grupo, que es prácticamente como una familia: "Eu creo que o máis importante foi a unión do equipo. Son rapaces que, salvo algúns que son de Mondoñedo, viven todos en Lourenzá, van xuntos ao instituto e iso faino todo máis doado. Logo, o corpo técnico aprendimos moito nos últimos anos de Roberto Ramallal, o adestrador do primeiro equipo, e intentamos inculcarlles os valores do club. Creo que a unión e a confianza que hai no grupo, xunto co sacrificio pola súa parte e a que algúns xogan tamén co equipo xuvenil, o que axuda a que evolucionen máis rápido, foron os argumentos principais que explican este ascenso".

Para el club es un ascenso "histórico", ya que nunca antes un equipo de las Escolas Deportivas Lourenzá ha competido en una Liga Gallega de fútbol. Además, gracias a ellos vuelve esta categoría a la comarca. "Estamos moi orgullosos de que estes rapaces poñan no máis alto o nome das Escolas Deportivas de Lourenzá. Houbo varios equipos que xogaron fases de ascenso no pasado, pero ningún conseguira o ascenso, así que estamos encantados de que eles foran os primeiros", asegura satisfecho Paulo González.

Entiende que este ascenso va a consolidar la apuesta por la base de la entidad. "Esta temporada temos equipos en todas as categorías desde biberón a sénior, salvo en infantís. Este ascenso espero que sirva para abrir portas e para que os máis pequenos de Lourenzá se vexan reflexados e se animen a vir probar. A nosa filosofía é contar sempre coa maior cantidade de rapaces de Lourenzá nos equipos de base e no sénior e isto é unha proba máis de que tamén se poden conseguir éxitos xogando con moita xente do pobo", afirma.

Sin embargo, precisamente la ausencia de un equipo infantil hace más difícil el relevo de cara a la próxima temporada, por lo que seguramente tendrán que buscar jugadores fuera. "A maioría soben a xuvenís, pero vainos quedar un grupiño de rapaces de primeiro ano que este ano nos axudaron moito. Eles serán a base e logo, ao estar en Galega, esperamos que se animen a vir os rapaces da zona", concluye.