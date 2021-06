Escolares celeirenses y ribadenses, implicados con el Día de los Océanos

La conmemoración del Día de los Océanos implicó este martes en diversas iniciativas a cientos de escolares de la comarca, entre ellos los del Ceip de Celeiro, que tuvieron una charla, juegos y manualidades, o los de los dos colegios de Ribadeo, que participaron en limpiezas de playas.

La sociedad armadora Puerto de Celeiro colabora con el colegio local en esta celebración que implicó a todo el alumnado en tres actividades: una charla centrada en el mar a cargo de los especialistas en divulgación científica, oceanografía y educación ambiental María Calvo y David Torres; una actividad deportiva en forma de relevos y la realización de manualidades, que eran una ficha en el caso de los alumnos de infantil y un test tipo Trivial relacionado con el medio marino para el alumnado de primaria.

Todos los participantes recibieron una botella para agua fabricada en acero inoxidable que podrán llevar al colegio en sustitución de las de plástico como "forma de concienciar do uso de materiais menos contaminantes para a natureza", dicen desde Puerto de Celeiro, que reitera su "compromiso coa educación en valores" y recuerda que los niños, "moitos deles con familiares traballando no sector pesqueiro, herdan un mar e unha natureza que deben aprender a coidar mellor que os seus maiores".

[ Participantes en la limpieza de playas en Ribadeo. EP ]

En Ribadeo un centenar de escolares inauguró las jornadas de la campaña de sensibilización Coida os mares, coida a vida del área de Medio Rural, do Mar e Mocidade de la Diputación en colaboración con Adega, cuyos monitores organizaron visitas a la playa de Os Bloques para los alumnos del Ceip Gregorio Sanz y a las de As Illas y Os Castros para los del colegio Sagrado Corazón.

"Con esta actuación pretendemos dar visibilidade á problemática do lixo mariño e da falta de sensibilización ambiental e concienciar ás crianzas da importancia dunha axeitada xestión dos nosos residuos e do noso consumo. A sensibilización ambiental é chave para a realización destas xornadas, podendo observar de primeira man a cantidade de lixo que agochan as nosas praias. Debemos ser capaces de conservar e empregar de xeito sostible os océanos, os mares e os recursos mariños", dijo la diputada provincial Mónica Freire, que participó en la actividad junto al alcalde, Fernando Suárez, y al edil de medio ambiente, Jorge Díaz.

Esta campaña de sensibilización ecológica comprende cinco jornadas y la siguiente se celebra el viernes en Barreiros con alumnos de los colegios de San Cosme y de San Miguel de Reinante.