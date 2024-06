A escola de música de Ribadeo: 30 anos dando a nota

Nun xa lonxano 1995 o goberno municipal de Ribadeo que presidía Eduardo Gutiérrez lanzouse á creación dunha iniciativa única e arriscada: a creación dunha escola de música municipal. A idea fora xermolando no que xa era director da banda, Hernán Naval, que lle foi dando forma a unha escola diferente que acollía xente de todas as idades e que acabou por converterse nunha segunda familia para moitos e tamén nunha canteira de músicos para a banda municipal.

Se había algunha dúbida sobre o funcionamento dun modelo de escola de música coma este, desapareceu deseguida porque case de xeito inmediato se puido comprobar que o número de matriculados era moi importante e cubríanse moi folgadamente as expectativas que se plantexaran de forma inicial.

A morte de Hernán Naval, inicio dunha etapa axitada na escola

O modelo de Hernán Naval de escola e banda conectadas fixo que se forneceran formacións paralelas nadas nas aulas que tamén houbera que acondicionar previamente na Casa do Mar, que non estaba preparada, nin con moito, para acoller unha escola de música. Así botou a andar a escola ribadense, dun xeito no que de entrada era fundamental a figura de Hernán Naval e que se acabou por converter nun fervedoiro cultural.

Aínda que non foi todo un camiño sinxelo. En realidade, ao contrario, acabou por converterse no escenario dun pulso político co que non contaban os seus promotores en ningún momento. E así foi ata o repentino falecemento de Hernán Naval que abriu unha nova etapa no centro que resultou ser moi axitada. A figura exacta que ocupaba Hernán Naval, de director da banda e da escola foi moi complicada de substituír.

Tanto a banda como a escola atravesaron tempos complexos malia que a escola sempre foi aguantando, aínda que tamén no seu seo foron medrando algunhas liortas internas co profesorado que plantexaba diferentes cuestións ás que houbo que ir dando solución e que mesmo en varias ocasións acabaron nos xulgados.

Pero o tempo seguíu pasando e finalmente optouse por separar as figuras do director da banda e da escola de música. Ocupou a dirección da escola Hugo García, que continúa á fronte da mesma na etapa na que máis alumnado ten este centro.

Os actos de aniversario

E agora, 30 anos despois, o centro celebra o día 22 de xuño os seu aniversario cunha comida no restaurante Voar ás dúas e media da tarde. Está aberta a quen queira asistir pertenzan ou non á comunidade escolar. O prezo do menú é de 36 euros para adultos e de 20 para menores de 12 anos. As inscricións poden facerse na propia escola ou no restaurante. A comida servirá tamén como peche deste ano escolar.

Precisamente durante as últimas semanas a escola foi pechando o ano académico como adoita facer, con concertos nos que actúa o alumnado. É un xeito de celebrar ese fin de curso e tamén de amosar os avances que se foron acadando ao longo de todo un ano de clases e aprendemento.