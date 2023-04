Andrea Gacio é unha apaixonada da fotografía. "A miña primeira cámara ganeina nun concurso de fotografía", asegura. E aínda que recoñece que é só un hobby xa leva ganados varios concursos e nun deles, convocado polo Concello de Mondoñedo, o premio foi entrar na cova do Rei Cintolo, unha maravilla natural situada na parroquia de Argomoso. "Todo o mundo debería coñecela porque é un sitio moi bonito e ademais é moi sinxelo facer a visita guiada polo seu interior", asegura.

Andrea recoñece que a experiencia de recorrer a cova é especial: "Ao entrar sentes o frío e a humidade do interior, así que tes que ir abrigado e con roupa cómoda, pero é moi bonito ir descubrindo o interior e ao levar lanternas hai bastante visibilidade. Nun determinado momento o guía pídeche que apagues a luz e te centres no son que fai a agua no interior e é máxico".

Pero non só o interior da cavidade merece unha visita, senón que Andrea recomenda tamén desfrutar do exterior. "Podes dar un paseo pola zona, que tamén merece a pena", asegura, "na zona superior hai uns merendeiros e un pequeno miradoiro".

Andrea tamén recorda cando a cova estaba pechada e os accesos non eran tan bos como o son agora, que contan cunha pasarela de madeira que a fai moito máis accesible. "Meus avós son desa zona e cando era pequena teño ido moitas veces con miña prima, meus pais e meus padriños e non tiña nada que ver con agora, claro, só había un camiño estreitiño para chegar ata a entrada".

Co tempo isto mudou e agora Rei Cintolo é un dos atractivos turísticos de Mondoñedo nos meses que se encontra aberta. O seu estado natural é un reclamo cada vez para máis xente. Nestes meses pódense facer tres visitas diarias, ás doce da mañá e as cinco e as seis e media da tarde, os venres, sábados, domingos e festivos, pero no verán hainas todos os días. Para entrar é preciso reservar na oficina de turismo mindoniense.