El escarabajo verde no solo sale por la tele

El diseño del Escarabajo, el más emblemático hasta la fecha de Volkswagen, e incluso puede que de cualquier vehículo que se haya hecho si se toma como unidad de medida la popularidad y las ventas, hace que no deje impasible a casi nadie. A la belleza de sus líneas redondeadas tan características, en Volkswagen decidieron darle una vuelta de tuerca más con los colores que les asignaron.

Un Escarabajo rojo siempre es más rojo de lo normal, los negros en caso de que existan apenas se ven porque una seña de identidad que la compañía quiso impregnarles (y que consiguió) es que representen, en la medida de lo posible, cierto sentido de la alegría de vivir.

Así que un Escarabajo verde no es solo el programa de televisión con ese nombre, es un cartel andante. Eso lo nota casi a diario el ribadense Balbino Pérez Vacas, quien es dueño de uno que no pasa desapercibido y él mismo lo sabe de sobra: "Cuando muchas veces paso por delante del colegio, noto que muchos niños avisan a sus padres al verme pasar, porque el coche les llama poderosamente la atención, y la verdad es que no me extraña, porque sí que es verdad que es precioso".

Esa cuestión es clave al hablar de los Escarabajo, pero no es menos importante tener en cuenta otro aspecto en el que Volkswagen trabajó primero: su motor y su carrocería. Más allá del diseño, la realidad es que este automóvil es uno de los más fiables que existen, extremo también confirmado por Balbino Pérez: "Se lo compré a Gaspar en Ribadeo y la verdad es que él mismo me aseguró que iba a estar perfectamente. Como él me lo decía, ya sabía que iba a ser así, pero luego vi que, efectivamente, así fue". Y añade que la experiencia que tuvo con él "la verdad es que fue excelente. Todavía no me dio el más mínimo problema. Le atiendo los cambios de aceite y ese tipo de cosas y siempre pasa la ITV a la primera sin ningún problema. Eso al margen de que por supuesto no me dejó tirado jamás".

En su caso concreto cuenta que cuando lo compró lo hizo como un regalo para su hijo pero ahora es él quien lo utiliza "prácticamente a diario, para andar por Ribadeo o para ir a la playa o hacer viajes cortos. El más largo que hice fue a Luarca para un tema del pasaporte" y aunque reconoce que "el motor es el que es y no está hecho para correr", entiende que la gente que tiene este tipo de coches no es algo que se plantee como una de sus prioridades en ningún momento.

Este coche forma parte de la Asociación de Escaravellos de Galicia, aunque Pérez Vacas comenta que "nunca fuimos a ninguno de sus encuentros, pero estoy muy contento de que forme parte de la asociación, porque tendrá 37 años y creo que se lo merece".

Hay colectivos de propietarios de este modelo por todo el mundo, especialmente en Brasil o México

Cuando el Escarabajo comenzó a circular impulsado por Volkswagen después de infinidad de pruebas, sobre todo con su diseño definitivo, que por arriesgado no fue sencillo de definir al completo, lo que no se imaginaban seguramente era el recorrido que iba a alcanzar teniendo el modelo.

Asociaciones como la que comenta Pérez Vacas existen en medio mundo, especialmente en Brasil, donde es un vehículo extremadamente popular y se conoce popularmente como Fusca. Allí y en México, países en los que se puso a prueba esa fiabilidad porque siguen circulando por millones. En Europa quedan menos pero se los adora. Y pocos quieren desprenderse de ellos.