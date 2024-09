¿Es viable la moción de censura en Viveiro?

En el seno del gobierno municipal de Viveiro no se muestran nada escandalizados con el movimiento del PP de anunciar que presentarán una moción de censura. Ni siquiera muy sorprendidos. La alcaldesa, María Loureiro, lo verbalizó así: "Esperábamos algo parecido". Míriam Bermúdez, primera teniente de alcaldesa, dijo algo parecido a Loureiro: "Están no seu dereito". Pero a ambas se las percibe tranquilas. Visto desde fuera, la situación no está tan clara y todos los ojos se posan en la formación independiente Por Viveiro, que lidera Bernardo Fraga con Manuel Galdo como segundo concejal.

Solo hay un punto en común entre todas las fuerzas políticas en este asunto: todas niegan haber hablado sobre la moción de censura con alguno de los implicados y estos a su vez entre ellos. Pero la lógica invita a pensar que esto es casi imposible. El Partido Popular, que dirige Mariña Gueimunde, es impensable que presente una moción de censura para la que necesitan los votos de Por Viveiro sin hablar antes con ellos. Tampoco parece probable que en el gobierno municipal se hayan conformado con su intuición para decidir que Por Viveiro no va a apoyar al PP. Todo ello con la inestable situación de la corporación, con siete concejales del PP, cinco del PSOE, tres del BNG y dos de Por Viveiro.

Cualquiera de esos movimientos deja en el centro de lo que pase a Por Viveiro. Es sabido que es una formación que ideológicamente nació alejada de los postulados populares. La pregunta es entonces si consideran que la situación del Concello es tan mala que merece la pena dejar caer al gobierno municipal para poner otro en su lugar, aunque tenga unos planteamientos políticos alejados de los suyos.

Fraga sabe manejar bien los tiempos

Bernardo Fraga no es ningún novato en estas lides y tras la invitación de Gueimunde a firmar su moción de censura no dijo ni que sí ni que no, se limitó a hacer notar que ellos manejarán los tiempos y no el PP. Pueden hacerlo, e incluso pueden apretar más al equipo de gobierno para ganar protagonismo. Pero aunque las actas de concejales son personales y no del partido, Fraga y Galdo saben también que tienen que medir sus movimientos porque un voto contra la opinión de las personas que conforman Por Viveiro puede dejarles sin partido en 2027.

Otra variable, nada desdeñable, es el coste social, porque a mucha gente le costará entender el apoyo a la moción de censura si esta llega a producirse. No es gente de un modo etéreo, son personas con nombres y apellidos que les conocen y les ven a diario.

Todo ello sumado pesa tanto que hace que sea lícito plantearse si es posible que esa moción de censura prospere. Imposible no es, pero no parece que haya un enfrentamiento personal directo entre Fraga y Loureiro tan grande como para quitar a la socialista de la alcaldía.

Los movimientos que se pueden dar

Pero si algo es seguro también es que el PP no se quedará de brazos cruzados. El tope máximo que puede ofrecer a Bernardo Fraga es la alcaldía, aunque no parece que sea una opción que contemplen los populares.

De ahí hacia abajo, es una incógnita y, al final, puede que no haya dobles lecturas y todo recaiga sobre la pregunta de base: ¿Está Viveiro tan mal como dice Mariña Gueimunde? Si es cuestión de perspectiva, la de Por Viveiro será la que se imponga.