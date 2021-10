Si es un pez y va a picar, rellene este impreso

Dice un dicho un poco malvado que Ribadeo siempre vivió de espaldas al mar. Pero es solo una verdad a medias porque es un pueblo lleno de pescadores, como todos los de A Mariña con costa. La pesca, aseguran sus aficionados (que son muy fieles y bastante tercos), proporciona desde tranquilidad hasta algo que llevarse a casa para cenar. Pero como para todos los demás, también para los pescadores los tiempos están cambiando. En la Ría de Ribadeo no entra ni tanto pescado ni tanta variedad y además la gente está que trina con las normas que les ponen.

Ahora mismo hay dos clubes de pescadores. El mayor es Cormorán, con un centenar de asociados. Os Pescanovas, más reciente, son un par de docenas. El presidente de Cormorán, Julián González, está muy enfadado con todo lo que es la tramitación administrativa. Dice que está harto de enviar consultas a Portos de Galicia sin que ni tan siquiera le contesten a las dudas que les plantea. Cuenta que envía alegaciones a las normativas y que ni tan siquiera las tienen en cuenta, y eso que él dice que por fuerza tienen que estar redactadas por gente que no es aficionada al mundo de la pesca "porque si no es así no se entiende que nos pidan esas cosas, porque es que no se pueden cumplir".

En el caso de Ribadeo les permiten pescar en un tramo de cien metros en la escollera del Eo "y es un lugar muy malo. Lo interesante es que te habiliten alguna esquina, que es donde se pesca más. Aquí no hay, y además está en pleno canal, que eso dificulta también mucho las cosas".

La normativa actual en Asturias para la pesca deportiva es mucho más laxa que la gallega, algo que no entienden

No es, ni mucho menos, lo único que les disgusta, y más si se mira a la orilla de enfrente, a Asturias, donde las limitaciones son mucho menores y se puede pescar con gran libertad.

Julián reconoce que no se debían de dejar las cosas como estaban "porque es verdad que hay gente que se pasa". Pero él dice que las normativas que les ponen presuponen "que todos somos unos delincuentes". Y se explica: "Por ejemplo, tenemos que cortar un trozo de las aletas porque así se identifica el pez y se evita que lo puedas llevar a vender. Sí que hay gente que lo hace, lo sabe todo el mundo. Pero la realidad es que la inmensa mayoría, no lo hacemos. Pescamos porque nos gusta. E incluso hay gente que lo hace porque es una ayuda para comer". Y lo ejemplifica en el caso de "mucha gente que es jubilada del mundo del mar, por ejemplo, que tiene una pensión pequeña y lo que coge aquí le viene muy bien. Pero eso nunca nos lo tienen en cuenta".

Como tampoco les tienen en cuenta, dice muy enfadado, "que todos los trámites que hay que hacer ahora para tener la licencia los tengas que hacer por internet. A mí, que medio me manejo con internet, a veces me cuesta, pues hay gente mayor a la que le es totalmente imposible. Además que mucha gente no tiene porque no le da gana o porque sencillamente no puede pagarlo. Pero eso tampoco lo miran. Lo hacen así y si te vale bien y si no, pues nada. Búscate la vida".

EXIGENCIAS. Esos trámites son los que hay que hacer para obtener los permisos necesarios, pero luego es necesario ir cumpliendo numerosas exigencias. Juanjo Mourelle es otro de los veteranos en esto de la pesca. Dice que ahora mismo se acabó lo de coger la caña e ir a pescar un rato: "Non podes, porque non che dá tempo. Hai que ir facendo unhas cousas e outras e non hai maneira". Dice que eso se nota sobre todo en la pesca de fondeo, que él practica habitualmente pero que admite que tiene también condicionantes "que son incomprensibles". Entre ellos, que les obligan a llevar una linterna sumergible "cando resulta que está prohibido saír a pescar pola noite. Para que queres entonces a linterna?".

Muchos de los trámites que necesitan se tienen que hacer online y se quejan de que mucha gente no sabe hacerlos

POLÉMICA. Tampoco se olvida de otro elemento que arrastró una larga polémica: el localizador para que en todo momento se sepa dónde está exactamente la embarcación o una cadena de la misma longitud que la embarcación "e como teñas unha de seis metros, verás que gracia che fai recoller unha cadea de seis metros para fondear, cando todo o mundo sabe de sobra que cunha de metro e medio chega perfectamente. Pero claro, para saber eso tes que ser pescador, e tal e como está redactado todo eso, está moi claro que quenes pensaron esas normas non son pescadores".

Pero tras papeleo queda preguntarse algo importante: ¿Pican? Pues depende.

"O ano pasado", dice Juan Navarro, también socio de Cormorán, "foi un bon ano para o calamar. Parece como que iba recuperando un pouco. Vai como por oleadas, pero está claro que non é coma antes. Hai bastante menos do que había".

Y aunque todos admiten que, efectivamente, la pesca va a menos en cantidad, lo que más echan en falta es la variedad. Todos coinciden en recordar tiempos, en realidad no tan lejanos, en los que la Ría de Ribadeo era un lugar excelente en el que mordían el anzuelo especies de lo más variado.

"Cuando llegué yo aquí", recuerda Julián, "había muchas más especies, siempre cogías cosas distintas". Juanjo dice que era muy habitual ir a pescar "e volver para a casa con doradas, salmonetes, maragotas, ata cabras se collían", aunque esos tiempos ahora quedan ya muy atrás y ninguna de esas especies se encuentran ya en la ría. Solo muy de vez en cuando aparece algún ejemplar que se sale de lo habitual.

LUGARES. La costa de Ribadeo es un buen lugar para pescar. Se puede hacer en lugares muy frecuentados de la zona de Rinlo o Piñeira, donde los pescadores tienen muy bien localizados algunos lugares en los que todavía siguen picando. Hasta allí se desplazan a diario numerosos pescadores. En la zona de costa próxima entre Rocas Blancas y la Illa Pancha es muy habitual encontrarse sedales porque también es un espacio muy demandado.

Pero por cercanía la gente quiere pescar cerca del pueblo, y cerca del pueblo solo se pescaba en el puerto hasta que se reguló y ahora solo hay una franja autorizada de cien metros.

"En esos cien metros", explica el presidente de Cormorán, "hay que dejar una distancia de cinco metros entre pescadores, que es otra cosa que no nos cabe en la cabeza". Tiene sus razones: "Es verdad que había gente que se peleaba por los sitios para pescar a veces, pero es que eran dos. También se pelea gente en los bares y no por eso castigan a todos los bares. Pues aquí sí se nos castiga a todos, como si todos nos peleásemos".

Y dice que esto hace que se den circunstancias como que, por ejemplo, "con la ley en la mano no puedes ir a pescar con un amigo. Tienes que ponerte a esa distancia con lo que es bastante habitual que los sedales se enganchen".

Tampoco pueden ir a pescar "un padre y un hijo o un abuelo y un nieto. Ya me contarás... ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar al chaval allí solo? La gracia de esto precisamente es enseñarle a pescar, cómo se hacen las cosas para que se convierta en un buen pescador, pero tal y como está ahora esto pues no, resulta que no se puede hacer, y nos parece increíble, la verdad".

Eso por no hablar de que cuenta que "hay gente que va a pescar en silla de ruedas. Pues en la zona que hay habilitada para pescar ahora en Ribadeo, no pueden. Es imposible para ellos".

Todos están algo cansados. Mourelle dice que "ás veces xa se che quitan as ganas de ir pescar. Entre que se colle pouco e todo o que tés que facer, case non paga a pena". Todos ellos defienden que la gente a la que le gusta pescar de verdad es la que tiene siempre un mejor comportamiento en todos los sentidos: en la selección de las especies y en cuidar el entorno del puerto.

A Julián González dice que no le gusta nada "eso de ir con alguien de pesca y que deje las cosas por allí. A veces voy con gente que se toma dos cervezas y ya se les olvida todo. Siempre les digo que tienen que recoger bien. No después, en ese momento, porque tiene que quedar todo bien limpio".

Y les gustaría que ese mismo compromiso individual lo tuviesen las administraciones. Pero temen que "tanta traba, acabe con todo". Y ya va quedando menos.

Impacto social

"Mucha gente vive alrededor de lo que generamos"

El impacto de la pesca deportiva en las economías municipales no es ninguna historia de pescadores. Se trata algo muy tangible. En Ribadeo son varios los negocios dedicados única y exclusivamente a darles servicios desde distintos puntos de vista. Entre construcción de embarcaciones, almacenaje, cuidado y distribución de todo tipo de material, son al menos seis las empresas creadas vinculadas en exclusiva al mundo de la pesca. A ello hay que sumar las que viven de la pesca de forma indirecta y más complicadas de cuantificar.



Muchas procedencias

El presidente de la sociedad Cormorán explica que en su colectivo "tenemos gente de todas partes. Hasta un socio de Murcia. También de Cantabria, de Madrid, de muchas partes". Pero él dice que "realmente, lo que nos interesa es que la gente esté contenta aquí y pesque y venga a pescar aquí, porque quiero que luego vayan a comprar a tiendas de aquí para que esa gente a su vez vaya a gastar el dinero también en otras partes de esta zona, porque todo es una cadena" y cree que cada vez se lo ponen más complicado para conseguir que esa rueda siga girando.



130 socios

Son los que hay en Ribadeo entre los dos clubes de pesca en números redondos. Antes, el Real Club Náutico de Ribadeo tenía una sección propia dedicada a la pesca, pero ahora es CormFtorán la que asume un poco esa función, aunque en dicha entidad continúan prestándole atención. De hecho el local del que disponen se encuentra literalmente pegado a las instalaciones del Náutico y la vida diaria hace que en la práctica compartan mucho más que esas instalaciones, también aficiones y el día a día.