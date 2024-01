Este es el nuevo elemento que mejorará el casco histórico de Ribadeo

El Concello de Ribadeo se convirtió en el séptimo de toda Galicia en acogerse a una de las Áreas Rexurbe declaradas en toda Galicia y es, tras Mondoñedo, el segundo en contar con una planificación específica para la mejora de edificios y otros espacios públicos en su casco histórico. Con motivo de ello este martes visitó Ribadeo la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, quien explicó que todo ello se desarrollará dentro de un programa plurianual de actuaciones que dispondrá de un presupuesto total de 4,5 millones de euros a invertir en un periodo de cuatro años. Como es habitual en las Áreas Rexurbe, esas actuaciones no serán solo públicas sino que dependerán también en buena medida de la iniciativa privada.

Ángeles Vázquez se refirió en Ribadeo a varias de las actuaciones a llevar a cabo en espacios públicos planteadas por el gobierno municipal que preside el popular Dani Vega. Habló de la recuperación de entornos que ahora se encuentran en mal estado y las calificó de "accións estratéxicas". Citó de forma concreta la accesibilidad a distintos edificios públicos como el albergue de peregrinos o el juzgado de paz, pero también la mejora del fuerte de San Damián, la apertura del casco histórico a la zona portuaria, el acondicionamiento de toda la ladera existente entre Cabanela y Porcillán o la recuperación de zonas verdes como la de la calle Virxe do Camiño y el entorno de la capilla del mismo nombre.

El 14% de la población, en el casco antiguo

El alcalde de Ribadeo, Dani Vega, hizo hincapié en la importancia que tendrá el Área Rexurbe porque recordó que "o 13,95% da poboación de Ribadeo vive no casco histórico, concretamente 1.404 persoas; e o 23,31% dese conxunto de persoas superan os 65 anos" y por ello entiende que "debemos traballar nunha liña de dinamismo do conxunto do casco histórico".

Además apuntó que hay una gran actividad económica en ese entorno porque "hai 132 locais comerciais en toda esa zona, e un dato importante é que o 80% está ocupado, so o 20% está baleiro". De ese 80%, el 34% son restaurantes, comercios y cafeterías. "Hai vida, pero non debemos estar quietos senón que hai que dar pasos importantes para dinamizar o conxunto do casco histórico", indicó Vega.

Sobre esos 4,5 millones de euros que supondrá la entrada en el Área Rexurbe, el regidor ribadense indicó que se trata de un presupuesto para "mellorar os edificios públicos e a para a colaboración pública á hora de subvencións para casas privadas. Debemos traballar tamén na liña de conservar prazas, rúas ou espazos públicos. Todo é un conxunto de inversións e de melloras e tamén de vivenda para a mocidade para que tamén se despracen ao conxunto do casco histórico e vexa atractivo investir en Ribadeo. A Xunta xa adquiriu dúas casas, o Concello tivo unha doazón e agora imos facer un traballo conxunto coa Consellería para investir e rehabilitar Cabanela, e creo que o conseguiremos".