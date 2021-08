"Es una novela cinematográfica y creo que daría genial para un corto"

Publica su tercera novela, tras ‘El fiel reflejo de la nada’, basada en hechos reales y ‘Luna’, en la que la trama y los personajes son de cosecha propia. Usted misma dice que ‘Uma’ es su primer thriller. ¿Cómo surgió?

Es un obra que está entre la mininovela y el relato largo. La diferencia con las anteriores es que ‘El fiel reflejo de la nada’ estaba basada en un historia real y abordaba la violencia de género y ‘Luna’ también es un drama muy en el estilo de la anterior, pero esta última, ‘Uma’, es muy diferente a lo que he publicado antes y sí se puede decir que me pasé al thriller. Es una historia que escribí sin mucha preparación previa, en el sentido de que normalmente me organizo mucho las historias, incluso con esquemas y estructuras de cada capítulo, pero esta novela fue más por pura intuición. También es cierto que cada género pide un estilo de escritura y un ritmo diferente y en este caso es algo vertiginoso para no poder parar de leer hasta saber lo que ocurre, porque es una novela de suspense.

Un suspense que no se desvela ni en la carátula del libro.

Sí, de hecho en la contraportada no hay sinopsis como en las anteriores y aposté por poner solo una pregunta, ¿Dónde está Uma?, con lo que sabemos que hay una chica que se llama Uma que está desaparecida. Creo que este detalle y el hecho de que sea una historia que sucede casi en tiempo real, pues transcurre linealmente en unas cuatro horas, juega a favor de mantener el suspense en el lector. Como escritora soy un poco lo que me gusta leer e incluso en las películas me encanta el thriller. Me apasiona por ejemplo Stephen King y mi lector cero, mi amigo Matías Nicieza, me ha dicho que le recordaba a sus historias y a lo mejor es por esa influencia. Yo esta novela la veo como muy cinematográfica y creo que daría genial para un corto.

Un cambio de registro como escritora del que la encuentro muy satisfecha.

Sí, estoy muy contenta y muy a gusto por la versatilidad que he conseguido. Con mi primer libro el listón quedó bastante alto, porque a la gente le gustó mucho y es una historia muy impactante y que ya tenía mucha fuerza por sí misma, aunque los comentarios que me fueron llegando es que gustó más la segunda y esta tercera obra supone romper completamente con todo lo anterior y apostar por un registro diferente y creo que con buen resultado.

¿Qué le han dicho quienes han podido leer su nuevo libro?

La verdad es que de momento lo ha leído poca gente, porque aún no se han recibido los libros que se han pedido, ya que está disponible solo desde hace unos días, así que no me han llegado todavía las críticas, pero confío en que sean buenas (risas). Aposté por venderlo en Amazon porque voy a empezar a estudiar unas oposiciones y no quería entrar en la vorágine de encontrar editor, a lo que se sumó que también ‘Luna’ la publiqué en esta plataforma al recuperar los derechos y llegó a estar en el número 7 de los libros más vendidos en su categoría, así que lo uno tiró del otro.

Las mujeres siguen teniendo un importante peso en sus obras. Me apasiona el papel de la mujer fuerte, que puede con todo, empoderada, pero que tiene una historia dura detrás. Es lo que tienen en común las protagonistas de los dos primeros libros, pero ahora aunque parezca otra cosa el protagonista es masculino, porque realmente Uma es un personaje secundario. Para mí también ha sido un reto darle verosimilitud al personaje del hombre, porque me resulta más fácil ponerme en la piel de una mujer, pero creo que el resultado es bueno y no se ve impostado, que es algo que me obsesionaba bastante.

Periodista de formación, creo que su camino profesional va por otros derroteros.

El periodismo nunca me llenó, la verdad, y cursé un máster porque mi idea ahora es opositar para profesora de secundaria de Lengua y Literatura. El año pasado hice las prácticas en el colegio O Pilar de Foz y la experiencia me sirvió para darme cuenta de que tengo más ganas de dedicarme a eso, porque la experiencia fue maravillosa. Congenié muy bien con los alumnos, porque no soy la típica profesora encorsetada y me gusta que asimilen y entiendan los conceptos con talleres y juegos de creatividad. Intenté además transmitirles mi amor por la literatura e incluso me pidieron reseñas de los libros que hice, de los que tengo un tráiler, y eso les atrae mucho en esas edades. Fue justo en este tiempo cuando surgió el proyecto de ‘Uma’ y es que parece que con menos tiempo más retos me pongo.

Escribir es entonces para usted una necesidad.

Cuando acabé ‘Luna’ fue tanta la carga emocional, que me dejó exhausta y pensé que nunca más podría volver a escribir, pero al final te lo pide el cuerpo y para mí levantarme por la mañana y empezar a escribir es algo que me encanta. Nunca le he tenido miedo al papel en blanco, al revés, para mí es empezar el día de forma diferente, mejor, y cuando no lo hacía, los fines de semana por ejemplo que estaba más liada con los niños —de 11 y 8 años de edad— no estaba igual.