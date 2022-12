Marroquíes en A Mariña: "Esta es la mayor alegría de mi vida"

La comunidad marroquí en A Mariña está viviendo, como en su país y, en general, como en todo el mundo árabe, un sueño. Es la primera vez que un país de este continente se clasifica para unas semifinales de un Mundial de fútbol y eso ha despertado un interés desmesurado en todos los ciudadanos de este país norteafricano que residen en la Costa de Lugo.

Es el caso de Mohamed Bouyzr, que vive en Foz, es camionero, y tiene dos hijas. Una de ellas estudia en Vigo para ser profesora y la otra, de 11 años, es una gran aficionada al atletismo y corre para el Ría de Foz. "Me pillas en Francia, estoy en ruta", comenta. "A ver si llego para ver el partido en casa, sino lo tendré que ver en algún bar", afirma, refiriéndose a la semifinal que jugará este a las 20.00 horas Marruecos contra Francia.

¿Qué significa para Marruecos el estar en la semifinal de un Mundial? "Esto nunca ha pasado, es una alegría muy grande no solo para Marruecos, sino para todo África, para todo el mundo árabe que va a empujar a Marruecos", explica Mohamed, que se atreve con un pronóstico. "Creo que vamos a ganar 1-0 o 2-0 a Francia".

Sobre su jugador favorito, no tiene dudas: En-Nesyri, el jugador del Sevilla. "A mí me encanta, da el cien por cien en cada partido y batió el récord de salto en el gol que le marcó a Portugal; fue increíble", subraya. "Pero el que es un crack es el entrenador, el Regragui, porque además de ser un entrenador, es un buen psicólogo, habla con mucho cariño", explica.

Mohamed es de la capital de Marruecos, de Rabat, donde vive parte de su familia. "La gente está en los bares celebrando, las mujeres, los niños, todo el mundo; es una alegría muy grande y ojalá que ganemos también a Francia", dice.

Este marroquí vivió varios años en Trabada, pero se ha trasladado a Foz. "Es un sitio muy bonito, la gente es muy feliz, tienen playa, supermercados, piscina... Yo cuando tengo tiempo voy a pescar y juego al fútbol con los veteranos", comenta.

Quien lo está viviendo de una manera muy especial son los jóvenes. Es el caso de Ayoub Khaled, jugador del juvenil de Lourenzá de fútbol. "Imáginate cómo lo estamos viviendo, un país que nunca gana nada y de repente estamos en la semifinal de un Mundial", comenta.

Ayoub con su grupo de amigos. AMA

Ayoub dice que él y sus amigos cada uno lo ve donde puede, en su casa, con los amigos en un bar. "Yo lo veo a través del móvil" reconoce. Sobre su jugador favorito afirma que es Azzedine Ounahi, un centrocampista que está destacando mucho en el Mundial y que ya se está rumoreando que puede acabar en equipos como el Sevilla o el Barcelona. "Juega mucho", dice Ayoub, que también juega de mediocentro.

El joven marroquí afirma que "ver a Marruecos en la semifinal de un Mundial es la mayor alegría de mi vida", y señala que Regragui, el entrenador, "es perfecto para Marruecos; antes teníamos un francés que no estaba mal, pero este es mucho mejor", comenta.

Sobre la semifinal ante Francia y una posible rivalidad entre estos dos equipos, al vivir una comunidad tan grande de marroquíes en el país vecino, afirma que no hay tal rivalidad. "No, no veo esa rivalidad; además, más de la mitad de jugadores de Francia son de origen africano", comenta.

Y sus amigos, ¿van con España? "Bueno, algunos sí, lo que pasa es que como eliminó a España...", dice.

En Lourenzá, al igual que en Foz y en otras muchas localidades mariñanas, hay una gran comunidad marroquí. De hecho, en Fazouro hay una pequeña mezquita junto a la estación de tren donde se reúnen la comunidad árabe. Por ello, para ellos este miércoles será un gran día donde poder reunirse con los amigos y las familias y disfrutar de unas semifinales de un Mundial.