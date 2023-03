Inma G. Arroyo: "Es muy injusto que un niño muera por vivir donde por mala suerte nació"

Lleva tres años como pediatra en el centro de salud de San Cibrao, a donde llegó desde León después de haber vivido en Valencia, Castilla-La Mancha y Castilla León. Granadina de nacimiento asegura que no le cuesta mucho mudarse y lo demuestra su experiencia como cooperante internacional durante 17 años, en los que recorrió varios países de América Latina y de África siempre tratando a la población infantil.

Se define a si misma como niñóloga de primaria.

Sí. Empecé a trabajar en cooperación internacional, donde la población diana es casi siempre la infantil, niños menores de 5 años, y las embarazadas. Y cuando volví a España nadie quería hacer pediatría así que como yo venía de fuera y sabían que no me daban miedo los niños, de hecho he estado en proyectos de hospitalización pediátrica como único médico, siempre me ofrecían pediatría. Mi primera sustitución en España fue en 1994 cubriendo una plaza de Pediatría en Atención Primaria. Cuando me aparté de la cooperación por temas familiares ya decidí que no quería hacer otra cosa que no fuera pediatría.

¿En los 90 ya faltaban pediatras?

Sí, la falta de pediatras no es un problema que sea de ahora.

¿Cuál fue su primera experiencia en cooperación?

Fue en una iniciativa del antiguo Instituto de la Juventud en 1991. Me fui a Honduras para seis meses y al final me quedé año y medio; seis meses trabajando en cooperación y el resto del tiempo por mi cuenta en hospitales y clínicas. Luego volví a España, estudié Medicina Tropical y ya empecé a salir con Médicos sin Fronteras. Lo que hacía era combinar el trabajar aquí, normalmente en sustituciones de verano, con irme fuera. Por lo general he hecho misiones de uno o dos años en el mismo sitio; he estado en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador, Angola o Marruecos.

¿Siempre quiso hacer cooperación internacional?

Sí, cuando empecé a estudiar Medicina mi intención era ser médico e irme fuera. Estuve desde 1991 a 2008, alternando periodos de año o año y medio fuera con estar aquí. Nunca me solía quedar más de un año entre misión y misión. Cuando tuve a mi hija estuve unos dos años sin salir hasta que ella pudo venir conmigo y cuando lo dejé fue porque ella ya se hacía mayor y quería quedarse.

¿Lo echa de menos?

Sí, claro.

¿Cómo cambió la cooperación en estos años?

Antes salías con un contrato humanitario, tenías un salario simbólico y ningún tipo de prestación social. Cuando volvías no tenías derecho a paro porque no habías cotizado y eso ahora ha cambiado con la ley del cooperante, Y en cuanto a la dotación de los proyectos ahora hay muchos más recursos. Cuando yo me fui a Honduras hablaba con mi familia una vez cada tres meses solo unos minutos y la llamada me costaba una fortuna.

¿Qué supone trabajar como cooperante internacional?

Las condiciones de partida ya son muy diferentes que aquí. Cuando estuve en América me encontré con problemas de desnutrición crónica infantil y en Angola había una situación de guerra en la que los niños no comían nada porque no había alimentos. Además los recursos con los que contábamos eran muy distintos; ahora las organizaciones tiene dispositivos móviles muy fáciles de transportar y los proyectos están mejor dotados. Cuando estuve en Angola no podía dar un diagnóstico exacto porque no tenía laboratorio, ni aparato de rayos, ni una bola de oxígeno para reanimar a un niño.

¿Cuál es la reacción de los padres en estos contextos?

Depende un poco de las circunstancias, pero por lo general te reciben con mucho agradecimiento. Fíjate que incluso en América latina, donde en muchos países sienten cierto desprecio hacia lo español por lo de la conquista, siempre me aceptaron como una más. He trabajado con poblaciones indígenas en las que sus ‘sanadores’ me trataban con mucho respecto e incluso atendíamos juntos a los pacientes, ellos desde su punto de vista y yo desde el mío, y eso es muy bonito.

¿Tiene un coste personal estar en contacto con estas realidades?

Te hace replantearte muchas cosas. Trabajar en situaciones delicadas, de conflicto y con pocos recursos me hizo darme cuenta de la injusticia de que un niño que se podría curar en otro sitio, no se cura y se muere por vivir donde tuvo la mala suerte de nacer. Y sobre todo que en los sitios donde hay guerra, quien paga el pato siempre, de uno y otro bando, es la población.