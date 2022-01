"Es importante tener estrategias para saber salir de los problemas"

EL AÑO 2021 terminó con un sueño cumplido para Raquel Hermida, el terminar su primer libro, que presentará el domingo en la casa de la cultura de Burela.

Creo que el título, ¡Hay que andar! viene de una frase que usan mucho en su casa, entiendo que para seguir adelante, pase lo que pase.

Hay que estar en movimiento, porque si nos quedamos todos parados no hacemos nada y si nos movemos como personas creo que se puede hacer algo mejor de este mundo. Y claro que hay crisis, dramas y dramones, pero como somos personas, avanzamos y tratamos de seguir adelante.

Sin ser autoayuda, aportar herramientas para ayudar a la gente a ganar en confianza, herramientas adquiridas en diversas sesiones y formaciones que ahora quiere prestar a los demás.

He recogido experiencias de personas que han venido a verme a orientación laboral y a mis formaciones, con el fin de que la gente tenga herramientas para poder salir adelante, para no hundirse, para seguir avanzado.

Es una obra válida para todo el mundo, porque todos pasamos por situaciones críticas.

Es para todo el mundo, de 0 a 100 años, porque todos nos hemos sentido alguna vez inseguros o con miedo y para que tengamos un apoyo. Nuestro cerebro es muy perezoso, en el libro me meto mucho con él y si le acostumbramos a vivir en nuestras crisis, en nuestros problemas, se va a quedar ahí y no va a querer buscar soluciones y es importante tener estrategias para salir.

Un libro que surgió en pandemia y es en esta pandemia en la que seguimos donde puede ser bien útil porque estamos algo tocadillos.

Estamos en un momento en que la gente tiene la autoestima muy bajita. En pandemia hemos aprendido a revivir, a soñar con cosas que queríamos hacer al salir y a hacer otras muchas a las que no le dábamos importancia porque las hacíamos por costumbre y cuando dejamos de hacerlas las echábamos de menos. La vida nos dio un vuelco y cosas que eran normales, como los abrazos y los besos, se convirtieron en algo imposible.

Hay que aprender a mirar con positividad, pues.

Las emociones se contagian y si te levantas pensando que el día no va a ser bueno, será malo y en lugar de eso yo animo a pensar qué podemos hacer hoy, que cosa diferente nos puede aportar hacer algo por mí y por el resto, Ayudar es una terapia muy buena para que te sientas bien contigo mismo. Somos seres sociales y tenemos que aprender a vivir con nosotros y con los demás. Si yo me levanto pequeñita, mis hijos van a estar pequeñitos. Si llego a la oficina enfadada se va a contagiar mi negatividad.

Su padre ha sido una pieza importante del proyecto, su maestro.

Sí, he pasado muchas horas con él, durante año y medio. Él es mi mentor, mi guía… Lo que más valoro es la educación que me ha dado, de serenidad, de valores, de estar ahí, haciendo cosas por los demás. Ha sido un trabajo que, a nivel personal, es un crecimiento y me ha permitido contar con alguien que se ha dedicado toda la vida a enseñar, es un regalo.

Una obra en la que cuenta experiencias personales, como el "dramón" de que su hija mayor naciera con un 1,4 kilos. Historias que resumen eso que cuenta que la vida no es todo de color rosa sino que hay una paleta variada.

Cuando vas a dar a luz a tu hija no te esperas que sea dos meses antes, con 1,4 kilos y que no te la lleves a casa. Te descoloca como persona, como mujer y como madre, pero también te da la fuerza para buscar soluciones y motivaciones para hacer algo por ella, que fue la que nos puso a andar. No es fácil contar cosas personales, porque a veces en la vida no queremos mostrar que no siempre nos van bien las cosas y yo reivindico que tenemos derecho a decir cómo nos sentimos, hay que soltarlo y sacarse ese peso de encima para seguir adelante.

Dice que uno de los mejores regalos de la vida es el tiempo, y lo perdemos continuamente, sin valorar lo importante, por eso habla del realize, el vive tus momentos como si no hubiera un mañana.

La gente se tira toda la vida buscando la felicidad cuando la tenemos y no nos damos cuenta, porque tomar un café con una amiga, jugar un parchís con tu hijo, reírte, llorar... son momentos de felicidad y tenemos que aprender a valorarlos. No hay mejor forma de vivir la vida que la perfecta imperfección, y ya somos perfectos.

¿Ha sido difícil el proceso de publicar y cuándo lo presenta?

Lo iba a autopublicar, pero a la editorial Nueva Estrella le gustó y apostó por mí, El libro se presenta el domingo, al mediodía, en la casa de la cultura de Burela.