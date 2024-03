La erosión costera es imparable

Los problemas surgidos en varios puntos concretos de la costa tanto de Viveiro (en la playa de Sacido) como en O Fuciño do Porco en O Vicedo o últimamente en Foz y Barreiros van a continuar sucediéndose. Así lo indica el geólogo de la USC Juan López Bedoya, quien explica que muchos de estos problemas vienen acelerados por la intervención humana, especialmente con paseos marítimos demasiado próximos a la rasa costera. López Bedoya, especializado en patrimonio geomorfológico en Galicia y que estudió de forma pormenorizada la costa lucense, explica que en este espacio "los paseos marítimos fosilizan el espacio natural, que tiene una forma de moverse particular ante el empuje del mar y que nosotros le coartamos".

Por eso anticipa que estos sucesos continuarán ocurriendo, porque no se podrá frenar el empuje del mar "y lo que hacemos es poner trabas al empuje de la ola, que regresa con mucha más fuerza llevándose la arena y por lo tanto al volver lo hace con más intensidad y provoca una mayor erosión marina".



Ahora que se está analizando qué hacer en Arealonga, entre Fazouro y Nois, López Bedoya recuerda el ejemplo de lo sucedido en Altar, donde se colocó un dique "pero es que eso no es ninguna solución. No se puede detener al mar. Pondremos diques, pero al final el mar o lo destruye o va por otra parte, como sucedió en su momento en Altar. Lo primero que se hizo fue un dique para llegar al faro que había. Luego eso tuvo otros crecimientos y otros añadidos y lo que provocó fue un cambio en la dinámica natural que lo que está provocando es que la arena que sale del Masma ya no es la misma y no alimenta las playas que están al oeste, que es lo que debería pasar, y esto tendrá su influencia también, por ejemplo, en As Catedrais".



Con respecto a las actuaciones ahora, indica que "en el actual contexto energético y de ascenso del nivel del mar, que eso es así y no se puede negar, habrá un ataque cada vez mayor de erosión a la costa". Por eso indica que "al poner un paseo marítimo en un lugar que el mar acabará ocupando veinte o treinta años después, lo que se hace es desplazar la erosión al este o al oeste o aplazarla, pero no detenerla".



Por eso cree que ahora la única solución sería "retranquear lo máximo posible y esperar a que la costa se readapte interviniendo cuanto menos, mejor".

En Barreiros los edificios y los paseos marítimos son un problema

Para López Bedoya, Ribadeo y Barreiros son dos ejemplos que se pueden observar "porque Ribadeo tiene una costa bastante bien conservada en el sentido urbanístico. No fue muy castigada. Pero Barreiros es mucho peor. Hay construcciones muy próximas a la costa que se permitieron y que provocan una concentración de agua de lluvia bajo sus cimientos. A veces eso genera canalizaciones que provocan mayores presiones hidrostáticas que son las que ayudan a que la costa se agriete, y eso es directamente por la acción del ser humano".

El caso de Altar reúne varias características citadas por el geólogo, como es la presión urbanística en el litoral y los paseos marítimos demasiado próximos a la línea de costa, con lo que eso implica.