Los equipos femenino y masculino de Burela FS regresan al trabajo con un ojo en el mercado

Los equipos femenino y masculino de Burela FS regresan este martes a los entrenamientos. Tras quince días de descanso, ambas escuadras retoman los entrenamientos con la mirada puesta en el mercado, ya que en ambos casos están pendientes de cómo se pueden reforzar de cara a la segunda parte de la temporada.

El equipo masculino retomará este martes por la parte los entrenamientos, a las 19.30 horas, con la mirada puesta en el próximo compromiso, que les llevará a medirse al Gran Canaria FS pero no este fin de semana, sino el del 14 de enero, por lo que tienen más de diez días para preparar el choque.

"Era importante descansar, porque hemos tenido un primer tramo de temporada duro, con muchos partidos tras pasar rondas en la Copa del Rey, con un inicio muy intenso midiéndonos a rivales directos, y necesitábamos desconectar y alejarnos de la pista", dice David Rial, el entrenador del equipo masculino.

El equipo volverá a los entrenamientos con todos los efectivos disponibles y con la incógnita de Nito, por ver cómo ha evolucionado de su lesión tras estos quince días de descanso. "Tenemos que ver cómo está y esperemos que pueda entrar progresivamente dentro del grupo", asegura el técnico. "A ver cómo es su respuesta esta semana y la que viene", señala.

El Burela FS tendrá una minipretemporada de diez días para meterse de nuevo en la competición. "Esta primera semana será de vuelta a la rutina, poco a poco, trabajar aspectos de nuestro juego, y la semana que viene será ya una semana más normal, preparando el partido de Canarias", subraya. Tras ese encuentro, enero será un mes complicado para el Burela FS donde se medirá a O Parrulo, Alzira y Zaragoza en Liga más la Copa.

Rial no descarta fichar en este mercado de invierno. "No cerramos las puertas a reforzarnos, pero no vamos a fichar por fichar, no queremos un jugador que sea un número más, sino alguien que mejore lo que tenemos", explica el técnico, que da pistas sobre qué posiciones son en las que están más necesitados. "Está claro que el pívot, con Nando y Pitero, y e ala zurdo, que tenemos tres, son posiciones que no necesitamos reforzar, por lo que estamos hablando de un ala diestro o un cierre, pero en este momento de mercado es difícil elegir", concluye.

Por lo que respecta al equipo femenino el Burela FS de Julio Delgado regresa a los entrenamientos hoy con la mirada puesta en el partido del sábado frente al Gran Canaria FSF Teldeportivo. Un encuentro que se jugará en tierras canarias entre un equipo, el naranja, que aspira a todo en la Liga, y otro, el Teldeportivo, que es penúltimo con seis puntos y pelea por evitar el descenso.

El conjunto mariñano ha hecho una excelente primera parte de la temporada, donde ha sumado todos los puntos posibles en Liga excepto la derrota en la cancha de Futsi Atlético de Madrid.

En enero le espera el primer trofeo de la temporada, con la disputa entre los días 28 y 29 de enero, como locales, en Burela, de la Supercopa de España, donde además del equipo local estarán el Futsi, el STV Roldán y Melilla.

En lo que se refiere al mercado de fichajes, al tener una plantilla corta, el conjunto naranja está sondeando la posibilidad de incorporar a alguna jugadora de campo que ayude al equipo en esta segunda parte de la temporada. Hasta ahora, Julio Delgado está tirando de las jugadoras del filial para completar en muchas ocasiones la convocatoria para los partidos.