Iberia, San Ciprián y Folgueiro inician el play off de ascenso a Primera Galicia

El play off de ascenso a Primera Autonómica está teñido del color comarcal con la presencia de tres equipos mariñanos: Iberia, San Ciprián y Folgueiro, que comparten el sueño del cambio de categoría con el Rácing Vilalbés B. Solo uno de ellos conseguirá su objetivo y para ello deben superar dos rondas, arrancando este fin de semana con la primera eliminatoria que enfrenta al Iberia, segundo clasificado de la Liga regular, con el San Ciprián, cuarto, y al Vilalbés B, segundo, con el Folgueiro, tercero.

El campo de A Veiga acogerá este domingo, a partir de las 17.00 horas el arranque del derbi comarcal entre el San Ciprián y el Iberia, un duelo que analizan sus técnicos, Jaime Méndez por parte sancibrense y Miguel Moro, por el equipo de San Miguel.

"A Liga é a regularidade demostra cal é o mellor equipo e nesta eliminatoria é evidente que o Iberia fixo mellores números, tamén o considero como o principal aspirante ao ascenso porque o demostrou na tempada", señala Jaime Méndez, que, no obstante, promete pelear por avanzar en el play off. "Nós chegamos sen presión e con moitas ganas de desfrutar deste play off e imos pelexar por acadar unha boa recompensa", manifestó.

"Nun play off non hai favoritos"

Miguel Moro, por su parte, pronostica "unha eliminatoria moi nivelada" recordando los partidos de la Liga regular. "Nós fomos quen de ganar en San Cibrao e eles foron os únicos que asaltaron A Veiga en toda a tempada, así que todo indica que serán partidos equilibrados", dijo el preparador del Iberia, que huye de la etiqueta de favorito. "Eu non creo que nin nós nin o Vilalbés B vaiamos ser favoritos por quedar mellor clasificados na Liga, penso que nun play off non hai favoritos, dá igual o factor cancha e o que levas feito, creo que non importa e incluso pode ser perxudicial se hai un exceso de confianza".

La primera eliminatoria en comenzar será la del Folgueiro, que recibe al Vilalbés B mañana, en el anexo de Xove (17.30 horas) en una eliminatoria que su técnico, Manu, ve "complicada, porque o Vilalbés B é un conxunto de xogadores de alto nivel que teñen como referencia chegar ao primeiro equipo. A clasificación tamén di que foron mellores ca nós e polo tanto deberían ser superiores", aseguró.

Manu quita presión a los suyos pero espera competir a buen nivel. "Chegamos co 90 por cento da plantilla en boas condicións e iso danos garantías. Trataremos de competir ao máximo e sacar un bo resultado de cara ao partido de volta", afirmó.