"Este equipo está preparado de sobra para xogar en Preferente"

Silvia Rubal volveu esta tempada á súa casa logo dunha experiencia de varias tempadas na Liga italiana e dun exercizo entre Castro e Vilalba e fíxoo collendo galóns para contribuir ao cambio de categoría do filial femenino do Pescados Rubén FSF sendo a máxima goleadora da Primeira Autonómica, con 33 goles. Antes, Siliva xa xogara no primeiro equipo burelés nos inicios da súa carreira.

Que significa para vostede este ascenso, alegría, liberación, deber cumprido?

A sensación que teño é a de felicidade. É verdade que tiñamos certa esixencia, pero imposta por nós mesmas nunca dende o club. Ao longo da tempada quedou claro que o obxectivo do equipo era o de acadar este título, pero penso que era unha situación máis de ilusión que de presión.

Unha única derrota en toda a tempada fai pensar que foi unha conquista sinxela.

Non, porque a derrota na casa co Vilalba na primeira volta complicounos bastante. Creo que moita xente nos tiña como favoritos vendo os resultados que se ían dando, pero perder aquel partido foi un golpe moi duro porque nos deixaba sen marxe de error e nos obrigaba a gañar en Vilaba, algo que sempre é moi complicado.

Pero alí fixeron o mellor partido da tempada, está de acordo?

Posiblmente, máis que nada porque é unha pista ben difícil no que a afección apreta moito, penso que saímos concentradas a tope e fixemos un partido moi completo no momento oportuno.

Sentiu vostede unha presión extra por ser a referencia do equipo ao ter xogado na Primeira División tanto en España coma en Italia?

Non utilizaría a palabra presión, seguramente a cambiaría pola de responsabiliidade. Penso que tanto Jairo (adestrador) como as compañeiras amosaron sempre moita confianza en min, seguramente ser a xogadora de máis experiencia, pero sempre me sentín cómoda nese papel, digamos que asumín voluntariamente, pero non por iso foi máis importante que o de calquera outra xogadora. Penso que todas aportamos o noso gran e fixemos a nosa parte para que as cousas sairan ben.

Como se adapta unha xogadora que coñece a elite coma vostede a un equipo de Autonómica?

No momento en que na pretemporada viñeron a falar conmigo para que botara unha man e formara parte do proxecto sabía o que significaba, é verdade que houbo algún momento que me custou máis, pero en liñas xerais estou moi satisfeita da decisión.

Cal foi ese momento de dúbida?

A derrota na final de Copa Diputación, digamos que foi doloroso, un momento de certa confusión, pero penso que soubemos repoñernos como equipo e todas demos o máximo para

Pídenlle moitos consellos as compañeiras, que lles di a aquelas que van co primeiro equipo?

A verdade é que as nenas sempre contan moito conmigo, algo que me enche de satisfacción porque eu estou aquí para axudarlles en todo o que poida. Non é que o que lles diga sexa a verdade absoluta, pero trato de contarlles o que foi a miña experiencia. Daquela, cando eu estaba no Burela FS, era unha situación complicada porque non había un filial e ao non ter minutos pois o aprendizaxe era máis limitado, agora as rapazas que adestran co primeiro equipo teñen que desfrutar a tope de cada sesión de adestramento e aprender ao máximo das mellores xogadoras do mundo sabendo que é difícil quitarlles minutos, pero aproveitar a posibilidade de compartir vestiario con elas e velo como unha recompensa ao traballo que veñen facendo

Ve ao equipo preparado para xogar en Autonómica?

Estou convencida e xa o demostramos na Copa, gañando en semifinais a un rival desta categoría e na final plantándolle cara a outro. Foron so so dous partidos pero as sensacións foron moi boas.

E Silvia Rubal seguirá a vindeira tempada?

Cando o Burela FS me propuxo formar parte deste proxecto foi coa idea non so de xogar un ano, senón de axudar a darlle solidez á canteira feminina, que penso que é o máis importante.