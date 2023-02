"Hai que quitarse el sombrero ante este equipo por lo que está haciendo hasta ahora"

El Pescados Rubén Burela FS llega al parón de la Copa de España instalado en un estado de felicidad plena. El triunfo ante el Zaragoza, (5-2) amplía a 14 la cifra de encuentros sin perder y aumenta a 12 puntos la distancia con el sexto clasificado, que es precisamente el equipo maño, lo que pone a tiro de piedra la disputa del play off de ascenso a Primera División, aunque faltan todavía 12 jornadas para la conclusión. "El balance se hace solo, basta con ver los números. No es solo que llevemos 14 partidos sin perder, es que estamos compitiendo y jugando a gran nivel en todos los partidos, ante el Zaragoza fue otra prueba de la capacidad competitiva del equipo ante uno de los mejores de la categoría, con mucho más juego de lo que dicen sus puntos", señaló David Rial, entrenador del cuadro burelés.

Rial reconoce que todo está funcionando bien y que hay que "disfrutar el momento", pero sin bajar la guardia. "No hemos hecho nada, nos vamos felices a este parón, pero a la vuelta hay que asegurar el play off y sentenciar la segunda plaza", señala, añadiendo que "es verdad que si en agosto nos dicen que íbamos a estar así pocos lo hubieran creído, pero lo que están haciendo estos jugadores es para sacarse el sombrero. Tenemos la plantilla más joven de toda la Segunda División, si descontamos a los filiales, y a veces cometemos algunos errores fruto de esa juventud, pero en líneas generales el crecimiento del equipo no es que hay sido rápido, sino que ha ido a pasos agigantados", afirmó.

Respecto a la situación en la tabla, Rial reconoce que los resultados de la última jornada han sido especialmente buenos, con empate del Parrulo y derrota del Ceutí, además de la del Zaragoza en Burela. "Fue una jornada redonda porque además de ampliar la diferencia con rivales directos y estirar la distancia con el sexto clasificado, nos aseguramos el golaverage con Zaragoza, como habíamos hecho con el Alzira y el Parrulo. Nos queda el partido ante el Ceutí, pero la situación ahora es muy satisfactoria y ventajosa", concluyó.

También el entrenador del Zaragoza, Jorge Palos, elogió al Burela FS, "que es el equipo que más me gusta de Segunda División", aseguró en la rueda de prensa posterior al partido del Vista Alegre.

COPA GALICIA. El cuadro burelés se verá las caras este miércoles en Lugo con el Lugo Sala en los cuartos de final de la Copa Galicia. El partido comenzará a las 21.00 horas con una plaza para las semifinales en juego.