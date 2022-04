Equipo ganador con el verde

Tres alumnos de tercero de la Eso del IES Perdouro de Burela resultaron ganadores de la fase autonómica de la Olimpiada Científica Juvenil Española y competirán con otros 17 centros -uno por autonomía, más la ciudad autónoma de Ceuta- por ser los mejores de España en la prueba que tendrá lugar en el mes de julio en Valencia. El equipo Verde, como se denominaron, está integrado por Alexandre García, Nacho Andía y Hugo Gorgojo.

Los tres, de entre 14 y 15 años de edad, son alumnos de tercero de la Eso y buenos estudiantes, recalcan sus profesoras Cándida Campos, de Química y Charo Fernández, de Biología, quienes reconocen que "son muy intuitivos e inteligentes", unas características que les valieron, y mucho, para sacar la mejor nota en una prueba dura en la que se mezclaban preguntas de Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología y Tecnología, "que no fue nada fácil, porque es un nivel muy alto para tercero, pero ellos razonan muy bien. Hay cosas que no podían saber, pero que sacaron porque son intuitivos y estaban muy bien coordinados y la verdad es que alucinamos de lo bien que razonaban", cuentan las orgullosas docentes del Perdouro, que el pasado año ya lograron el primer puesto en Galicia con otro grupo del centro.

Fue precisamente uno de sus integrantes el que avisó a Nacho de que eran los ganadores. "Los resultados llegaron un viernes por la tarde y no nos pudieron avisar, pero el instituto lo subió a Twitter y me lo dijo al salir de un entrenamiento y me puse muy contento porque no esperaba ganar", explica Nacho Andía, que además de estudiar juega al baloncesto y toca la viola.

Junto a Alexandre y Hugo explican cómo fue la prueba online que hicieron desde el propio centro: "Eran preguntas tipo test con cuatro respuestas posibles, algunas más fáciles porque eran sobre cosas que dimos en clase y otras más complicadas", cuentan sobre una evaluación que prepararon mirando exámenes de los dos años anteriores -la prueba se celebra por tercera edición- y repartiendo los temas en función de lo que se le da mejor a cada uno.

"El tiempo para contestar es bastante justo, pero algo nos sobró", recuerdan los chicos, encantados con disputar la final en Valencia, hasta donde viajarán con una "profe" los días 11, 12 y 13 de julio, con muchas ganas e ilusión de representar al centro y a Galicia, y sobre todo compartir unos días con jóvenes de su edad.

Los tres del equipo Verde se presentaron voluntarios y ahora aspiran a ser los mejores de España mientras se plantean lo que van a estudiar en un futuro, que solo tienen medio claro. Hugo hará algo relacionado con las ciencias; Alexandre, Informática y Nacho tiene aún que darle una vuelta, pues aunque entre sus prioridades está Derecho estudiará el Bachillerato de Ciencias para tener tiempo para decidirse. A los tres les gusta compartir tiempo con sus amigos en los ratos libres, algo muy necesario para una generación que se estrenó en el instituto con una pandemia.