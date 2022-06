El equipo femenino y lo exótico son un filón para el Pescados Rubén Burela

El equipo femenino y la presencia del futbolista japonés Shunta han sido un filón para el Pescados Rubén Burela FS. Así lo atestigua Manuel Gil, propietario de Living Sport en Foz, que gestiona la tienda oficial del club laranxa y señala que tiene mucho más tirón el conjunto femenino que el masculino. "Arrasa o feminino porque a maioría de vendas son de prendas cos seus nomes", asegura.

Sin embargo, esta temporada la palma se la ha llevado el internacional nipón Shunta, de quien solicitaron 35 camisetas de una tacada. "Unha mesma persoa de Xapón foi a que fixo o encargo para varias persoas. Primeiro pediran 25 e logo 10 máis. É o maior pedido que se fixo nunca", afirma.

En cuanto al resto de futbolistas, la gran atracción es la madrileña Peque, pero seguida muy de cerca por una de las últimas en llegar, la aragonesa Irene Samper. "De Peque a través da web vendéronse algo máis de 20 e Irene Samper está moi preto con 15. Logo hai que sumarlle as que levan as propias xogadoras para familia e amizades ou as que despachamos na tenda física a socios e afeccionados", explica Gil. Por detrás de Peque y Samper aparecen dos futbolistas gallegas: "As seguintes son Ale de Paz e Lara Balseiro. E logo Dany tamén estivo moi demandada outros anos".

Mientras, la mala temporada del equipo masculino ha provocado que la venta de sus camisetas haya caído en picado. "Diego Quintela, con cerca de dez, é o que ten máis demanda e logo David Pazos. Renato tamén saía bastante, pero a súa é máis habitual que nola pidan por teléfono e veñan recollela á tenda", señala.

Después están los que la prefieren sin nombre y número o los que le ponen su nombre. "Diría que máis da metade van con nomes de xogadoras ou xogadores e logo un tercio co nome do comprador", comenta.

Manuel Gil recalca que la situación deportiva influye, algo que corroboran cada vez que llega un nuevo éxito del equipo femenino. "Hai repunte de vendas sempre. A semana previa dunha Copa ou final, sempre hai alguén que compra para ter a camiseta neses partidos e logo se ganan, hai uns cantos pedidos máis", afirma.

La renovación de la tienda en la web del club ha incrementado las ventas y provocado que lleguen pedidos de todos los puntos de España y alguno del extranjero como el caso nipón. "Temos pedidos de todos lados en España. Foron moitas para Cataluña e o País Vasco. Non sabemos a razón porque non temos xogadoras desas zonas, pero supoñemos que é porque en Cataluña hai moita canteira de fútbol sala. Logo está Madrid e tamén tivemos pedidos das catro provincias galegas", enumera.

La época de mayor venta es la Navidad: "A camiseta é un regalo recorrente nesas datas e agora hai quen tamén nos pide se pode ir asinada polas xogadoras para encadrala. E tamén notamos incremento cando empeza a época das comuñóns", relata.

El producto más demandado es la primera equipación, "con moita diferenza sobre a segunda e a terceira", y también cuenta con modelos especiales en determinadas épocas. "O ano pasado tivemos a das Guerreiras Laranxas e a do faro, que se vendeu moi ben e incluso a comprou xente que non ten nada que ver co fútbol sala pero que lle gustou a mensaxe que tiña. Logo tamén temos roupa de adestramento, chándales e sudadoiros, que tamén tiveron bastante éxito", concluye.