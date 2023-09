Equipamento para regresar ás aulas

A VOLTA ao cole é inminente e compre equiparse con material, roupa e calzado adecuados que axuden aos máis novos dos fogares na tarefa de voltar ás aulas. Un labor no que xa hai tempo traballan os comercios asociados ao CCA-Acia Foz.

Os comercios focegos, como é habitual, xa están a tope coa campaña da volta ao cole, logo dun verán no que tanto moitos veciños e veciñas como moitos turistas aproveitaron para facer as compras con antelación e así evitar aglomeracións e despistes de última hora.

Unha das paradas obrigatorias do regreso ás aulas son as librarías e papelerías donde atopar libros de texto -ofrécenos baixo pedido-, estoxos, mochilas, artigos de papelería e unha grande variedade de axendas escolares que están a ter unha grande demanda. Deseño e funcionalidade combínanse cunha relación calidade prezo que non deixa indiferente.

A volta ás aulas tamén é un bo momento para poñer a punto os ordenadores dos alumnos e outros artigos de primeira necesidade para as aulas sen esperar a última hora, así como para actualizar o equipamento informático. Existen ofertas moi atractivas tanto en equipos de sobremesa e portátiles como en todo o material escolar necesario para o curso.

No caso da roupa de vestir, aos uniformes dalgúns colexios súmanse estes días outras prendas máis informais para o inicio das clases, como leggings e pantalóns, camisetas ou suadoiros, tanto para nenos como para nenas. O calzado ocupa tamén un espazo obrigado á hora de renovar o vestiario para os colexios, coa comodidade e a resistencia como principais premisas de cara aos vindeiros meses.

Os comerciantes focegos destacan que este ano as compras están anticipándose, tanto polos veraneantes como por aquelas familias que xa tiñan a lista de material ao terminar o curso. Ademais, e dentro da campaña de Volta ao Cole da Acia Foz, o 21 deste mes sortearanse 1.000 euros en vales de compra entre todas aquelas persoas que realicen as súas compras ata o día 16 nos comercios asociados.

Infotec: posta a punto de equipos

En Infotec están especializados desde o 2003 na posta a punto, venda e reparación de equipos informáticos, desde ordenadores de sobremesa a portátiles, tablets, impresoras, escáneres ou teléfonos móbiles, indica Ángela López Cuadrado.

Tenda Infotec. ÁLVEZ

Dispoñen de servizo técnico e están na Rúa Otero Pedrayo, 5. Os seus teléfonos son 982.141.419 e 676.849.754 (whatsapp). A dirección de correo electrónico é [email protected].

5 Lobiños: moda infantil

5 Lobiños é unha tenda de roupa infantil cunha gran variedade de prendas e complementos para vestir a nenos e nenas, desde bebés ata os 14 anos, tanto agora que comeza a volta ao cole como en ocasións especiais e no día a día.

Tenda 5 lobiños. ÁLVEZ

A súa web é www.5lobinos.com, os teléfonos 982.061.505 e 616.678.416 (whatsapp), e a dirección de correo [email protected].

System : actualización e reparación

System Foz ofrece desde 2016 servizos de venda e reparación de equipos informáticos e outros compoñentes electrónicos, desde ordenadores a portátiles, consumibles, redes, cámaras dixitais, televisión e telefonía.

Tenda System. ÁLVEZ

A empresa que rexenta Javier Ouviña Moreira está na Avenida Breogán, 1 (baixo). O teléfono é 982.132.503 e a dirección de correo electrónico info@ systemfoz.es. A páxina web é www.systemfoz.es.

Midair Fashion Kids: de recente apertura

Midair Fashions Kids abriu ao público a semana pasada. É unha tenda especializada en roupa infantil e para bebés situada na Avenida da Mariña, 37. Iria Gómez Paz é quen rexenta este establecemento donde ofrecen roupa sport de primeiras marcas, chándales, vaqueros, e pixamas para bebés, entre outros artigos.

Midair Fashion Kids. ÁLVEZ

O seu teléfono é 610.118.614 e a dirección de correo electrónico [email protected].

Kukadas: equipamento e papelería

Kukadas nesta volta ao cole achega ao público en Foz mochilas e complementos como botellas, estoxos e diferente material escolar. Este bazar, que conta tamén con apartados de pesca e menaxe, abriu no ano 2012.

Tenda Kukadas. ÁLVEZ

Rexéntao Michel Cabaleiro Larrea e está situado na Avenida da Mariña, 38. O seu teléfono de atención ao público é 982.132.840 e a páxina web www.kukadasfoz.mitiendaair.com.

Chinela Nenos: deportivos e calzado

Chinela Nenos abriu en 2016 na Avenida da Mariña, 29 e achega ao público nesta campaña de volta ao cole unha ampla variedade de deportivos e calzado, cunha completa oferta que vai desde os números 23-24 ata o 45.

Tenda Chinela Nenos. ÁLVEZ

María Dolores Legaspi Manín é quen rexenta esta tenda cuxo teléfono é o 982.885.671. Nos seus perfís en Facebook e Instagram achega algunhas das súas novidades.

Calzados Pirde: experiencia e calidade

Calzados Pirde está ubicada na Rúa Alexandre Bóveda, 8 desde hai xa máis de 30 anos. "Esta é a terceira xeración de zapateiros. Hai uns anos fixemos unha reforma e traballamos calzado de señora, cabaleiro e nenos", explica Yolanda Vázquez Meitín.

Tenda Calzados Pirde. ÁLVEZ

Dispoñen tamén dun outlet e o seu teléfono é 982.132.354. Ademais contan con perfís en Facebook e Instagram, desde donde interactúan coa súa clientela.

Ofifoz: librería e papelería

Ofifoz abriu as súas portas na Avenida da Mariña, 46, no ano 1998 e desde entón están especializados en artigos de librería. papelería, material escolar e de oficina, ademais de ter tamén artigos de regalo.

Tenda Ofifoz. ÁLVEZ

O establecemento que rexenta Chus Rodríguez Pérez traballa coas mellores marcas nos diferentes apartados que ofrece. O seu teléfono é 982.140.828 e o correo electrónico [email protected].

Librería Bahía: un referente en Foz

A librería Bahía é un dos establecementos emblemáticos de Foz. Abriu ao público hai seis décadas e ubícase na Avenida da Mariña, 42. Para a campaña de volta ao cole achega libros de texto e todo tipo de material escolar e papelería, que destaca polo seu deseño e calidade.

Cielo Fernández Fernández é quen dirixe esta tenda cuxo teléfono é 982.140.434. A web é www.libreriabahia.com.

Librería A Rapadoira: libros e material

Librería e Loterías A Rapadoira abriu ao público hai dez anos na Rúa Trapero Pardo, 10. Amelia Fernández Basanta é quen rexenta este establecemento e destaca a «boa aceptación do público». Ofrece prensa, revistas e material escolar, ademais de libros de texto e lectura. O teléfono de atención ao público deste negocio é o 982.132.230 e dispoñen de perfís en redes sociais como Facebook.