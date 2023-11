Épica ante la nuclear en tiempos difíciles

La derrota de la central nuclear que promovían Unión Fenosa, Electra del Viesgo e Hidroeléctrica del Cantábrico en Xove llegó con la moratoria nuclear aprobada por el Gobierno de Felipe González en 1984. El camino fue difícil, pues arrancó en la época franquista. En el desenlace influyeron factores variopintos, como la oposición social, pero también la existencia de una falla tectónica bajo los terrenos donde se proyectaba y los sucesivos accidentes que afectaron a centrales en Alemania o Bélgica, las fisuras de una en Suecia o la clausura de otra en Japón.

Hoy se cumplen 50 años del anuncio por el gobernador civil Guillermo Ruipérez de un proyecto que tuvo gran contestación social y provocó una marcha no autorizada desde Viveiro a Xove el 10 de abril de 1977. El exconcejal vivariense y activista Francisco Luis Rodríguez Guerreiro recuerda que las agrupaciones culturales hicieron actos para explicar qué era una central nuclear y sus prejuicios. Dichos colectivos asumieron esa labor en un contexto en que los partidos políticos actuaban aún semiclandestinos.

Recuerda que el sociólogo Ramón Muñiz de las Cuevas, de la UPG, organizó los comités de ayuda a la lucha agraria con nacionalistas que trabajan en los servicios de Extensión Agraria de Viveiro o Ribadeo, como Pencha Santamarima o Antonio Oca. Este apunta que "todos tomamos conciencia de que aquilo non era nada favorable, organizámonos e formouse a plataforma Xove Nuclear Non, que formaban labregos e cregos, que axudaron economicamente chegando a pedir donativos nas misas. Tamén participaron as Comisións Labregas, hoxe SLG, en solidariedade coas asociacións da zona. Mobilizouse a opinión pública de forma importante para evitar a instalación, que tampouco tiña moito sentido cando estaban Lemóniz no País Vasco, había enerxía sobrante nas Pontes e a central constituía un perigo real, non era unha fantasmada, non tiña a seguridade das de agora".

Francisco Luis Rodríguez

Aquelas marchas tiveron un carácter ecoloxista, que tendo autoestima deberamos reivindicar agora

Las asociaciones culturales desarrollaron múltiples actos. El club Valle Inclán de Lugo organizó una mesa con el ingeniero Velasco, de la central de Zorita, Xosé Manuel Beiras y Otero Novás, después ministro de UCD. El alcalde de Xove, Jesús López, el ingeniero Mario Iglesias y Beiras participaron en la de Sementeira en Viveiro, colectivo al que le costó las bajas de quienes defendían la central y les acusaban de hacer política.

Hubo mesas redondas en la sala de fiestas de Verxeles, una publicada en un libro del profesor Ramón Varela en 1981 con intervenciones del economista Ramón López-Suevos, el catedrático de Química Francisco Bermejo y el ingeniero de telecomunicaciones en la Comisión de Centrales Nucleares, Pedro Costa, y un apéndice del abogado Nemesio Barxa, que asesoró a los vecinos para pedir una moratoria de diez años.

Las manifestaciones

La primera manifestación espontánea se hizo en 1974. En 1977 fue la marcha no autorizada entre Viveiro y la iglesia de Xove. Ese día se legalizó el Partido Comunista (PCE), sumándose a la protesta, lo que provocó un enfrentamiento dialéctico con los organizadores de la Asamblea Nacional Popular Galega y la UPG, que lo vieron como "oportunismo". El exconcejal del BNG en Viveiro Francisco Luis Rodríguez subraya el "carácter ecoloxista daquelas marchas, que foron pioneiras e, tendo autoestima, deberamos reivindicar, pois agora ensálzase a Greenpeace".

Antonio Oca

Varios cregos axudaron chegando a pedir donativos nas misas para financiar os gastos dos labregos

En 1978 hubo una concentración en Esteiro y en 1979 fue la segunda marcha, esta autorizada por el Gobierno Civil, de Viveiro a Esteiro. Al pedir permiso, el Concello de Xove recogió en el acta de un pleno: "De modo especial se advierte que la manifestación deberá finalizar en la playa de Esteiro, absteniéndose de realizar concentración numerosa en localidad de Jove, considerando que corporación ha manifestado su preocupación de que se deteriore la vida pacífica de sus habitantes".

Los concellos debatieron mociones en 1980 y después del escape en la central de Harrisburg (Estados Unidos), el profesor Ramón Varela habla en 1981 en el libro A contaminación das centrais nucleares sobre la energía eólica, la hidroeléctrica o la solar como alternativas.

Durante una reunión de concejales y expertos de centrales celebrada en Burela en julio de 1980, se tildó como "desprezo" pensar que la falla subterránea "ten que seguir inactiva no futuro, poderá moverse en calquera momento, presentar fendas ou ser unha saída para a radioactividade".

Por su parte, Unión Fenosa hizo una mesa redonda en el cine Orfeo para contrarrestar al asociacionismo, a la que acudió el economista Suevos, quien realizó preguntas entre el público. "Falaban de miles de postos de traballo, pero despois, á hora de funcionar, o investimento era enorme para poucos empregos", señala Rodríguez.

Gabriel Rodríguez

O meu avó fornecía o movemento por detrás ao ter o respecto da Gobernación, el non se vendeu

Mujeres en la lucha

Las mujeres jugaron asimismo un papel relevante en esta lucha. Destacaron la finada presidenta de Sementeira, África Leiras; las profesoras Pilar Delgado y Elvira Souto o estudiantes como Xulia Canoura, amén de las propias vecinas de Xuances y Prada. "Dende 1974 había mulleres organizadas na clandestinidade no asociacionismo cultural, que botaron anos sufrindo prohibicións ao non darlles permiso o Goberno Civil para facer actos, ademais das veciñas; todas elas foron pioneiras", resalta Guerreiro, quien añade que en 1984 el Casino de Viveiro acordó que las mujeres pudiesen votar al año siguiente en la entidad.

Movimiento vecinal

Algunos vecinos pusieron toda la carne en el asador, recuerda Gabriel Rodríguez, hijo de "doña Josefa Domínguez y nieto de don José María Domínguez", quien recalca que ambos ganaron por derecho propio esa batalla a favor del pueblo. "Meu avó fornecía o movemento dende atrás porque era un falanxista que tiña o respecto da Garda Civil, do Goberno Civil e do Concello, el non se vendeu", recuerda emocionado. "Mantivo os seus ideais, pero apoiaba o movemento labrego. Aparcou as súas ideas políticas para defender o interese do pobo, porque na miña familia pensaban que "se a veciño lle vai ben, a min tamén" e defendían o que ía ser expoliado. Sempre dicía: "A política éche moi boa para o que vive dela".

Gabriel destaca el sentido común y las agallas de los vecinos que defendieron la causa antinuclear. "Apoiados polos movementos labregos, pola UPG e a ANPG, organizaron a xente para esixir os seus dereitos fronte á expropiación de terras, asesoraron xogándose o pescozo fronte a un monstro, contra o Estado, non contra as empresas. A nivel local, o Concello deu o visto bo e cando empezou a movilización dixeron: "Esto se nos está yendo de las manos". Era difícil porque o asociacionismo estaba prohibido. Cada un defendía a súa terra a expensas de todo".

Destaca el coraje de la "xente llana que pouco máis sabía que escribir o seu nome. As mulleres foron as que se opuxeron aos replanteos e ante a Garda Civil porque estaban no campo, mentres os homes traballaban".

Otros defendían la implantación por vender las tierras, crear suelo industrial y empleo, todo con el fin de abastecer a la futura fábrica de Alúmina-Aluminio y al entorno. Regodela estaba llamada a ser la central más grande de Europa, con cuatro reactores, recuerda Gabriel, quien reflexiona: "Despois de todo o que pasou, se se volve dar o caso, cal sería o resultado?".