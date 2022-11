Eólicos y Alcoa, en principio sí

Mucha velocidad deberán imprimir a los trámites de los parques eólicos que se consideran imprescindibles para abaratar la factura eléctrica de Alcoa si esta quiere enchufarse en enero del 2024 a una tarifa sostenible con la que rearrancar las cubas de electrolisis. Casi tendría que ser una machada como la del tren Ponferrada-Villablino, construido en plena mortandad por la gripe española cuando el país se había quedado sin carbón inglés debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. De aquella gesta industrializadora apenas se acuerda nadie, pero el apuro removió cualquier obstáculo político de entonces.

Ahora, cuando lo que se viene es otra crisis morrocotuda en que las energías fósiles ya no sirven para sostener la industria, el recurso al viento sigue sembrando dudas y disensiones, como las que este miércoles explicitaron BNG, PSOE y PP en el Parlamento de Galicia. Porque a pesar de que socialistas y populares acordaron facilitar "a tramitación dos parques eólicos que sexan necesarios e cumpran a normativa para que o prezo da enerxía sexa competitivo para a planta de Alcoa en San Cibrao", evitan prudentemente entrar en los detalles de cómo se hará con los vecinos afectados de Foz, Mondoñedo y Lourenzá (además de los de Cervo, Xove, Alfoz y Barreiros con las infraestructuras) para poner en pie los 84MW y rotores con palas de 150 metros. Nacionalistas y socialistas, en todo caso, aportan que en la construcción de nuevos parques deberían tomar participación las administraciones públicas.

José Manuel Balseiro optó por destacar que la Xunta ha declarado la excepcionalidad de los tres primeros parques y que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno, recordando también que es el ejecutivo de Pedro Sánchez el que puede homologar el precio actual de las electrointensivas a las de Francia, pero de momento es el responsable de que Galicia haya dejado de producir aluminio primario por primera vez en la historia. Si exceptuamos el triste affaire del Casón, claro.

La socialista mariñana Patricia Otero, que propuso instar a la Xunta a facilitar la tramitación de nuevos parques eólicos "que permitan o mantemento da actividade de Alcoa e o obxectivo primordial dos postos de traballo", entiende no obstante que "agora é o turno do Goberno galego", al que ve de brazos cruzados, y que los parques eólicos "terán que facerse de xeito ordenado, con control, que respecte aos propietarios dos terreos e aos veciños, así como a responsabilidade medioambiental co territorio".

Y el BNG, al que una le reprocha querer apropiarse de la lucha de los trabajadores de Alcoa y el otro falta de lealtad política "porque non se pode estar nas manifestacións apoiando aos traballadores e despois promover plataformas contra os parque eólicos que precisa Alcoa para subministrarse de enerxía, así como presentando recursos a través de Adega contra o encoro dos lodos vermellos sen o que a empresa non pode retomar a produción", reclama por boca de su diputado Daniel Castro "unha alternativa onde a enerxía e a sostibilidade non estean en conflito", porque ve los pasos del Gobierno central y de la Xunta como política de echar balones fuera.

El Bloque, que se abstuvo en la iniciativa pactada por PP y PSOE, tiene sus mantras, como pedir un plan de industrialización y empleo para A Mariña que diversifique su economía "porque o PP é moi de pensar que só se pode vivir de Alcoa". Critican a los populares por incapaces a la hora de salvar empresa alguna o conseguir la instalación en A Mariña de otras nuevas. También vuelven a pedir compensaciones a la exportación de la energía eléctrica producida en Galicia y que se rebajen los peajes.

Y si Otero sin duda se fija en el impacto de los eólicos en municipios como el focense, Castro señala al PP por "paralizar polígonos industriais no Valadouro e Muras", donde gobiernan.

Los nacionalistas sospechan que el PP pone su vela al viento porque "quere empregar a situación de Alcoa e o sufrimento da xente para que os seus amigos gañen máis diñeiro colocando eólicos onde a lei non lles deixa. E se os postos de traballo en Alcoa non se manteñen, que vai pasar con estes parques?". Una hipótesis inquietante, cuando menos, a un año vista de la solución que debería comenzar a despejarse para la larga crisis industrial que arrastra la comarca.