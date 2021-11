Faltan cuatro meses para (si la pandemia lo permite) disfrutar del Carnaval, pero para los de Foz eso es una eternidad y este sábado vivieron ya el preludio de la fiesta, con un primer acto del que confían pueda ser el cuadragésimo aniversario de su desfile. Un evento que este año abrirá una carroza muy especial, en la que harán historia los chicos de Pé do Molete, pues será la primera vez que tres varones copen el trono de los escogidos.

Roberto Gómez Lende, Alfalfa para los locales, llevará el cetro y la corona, acompañado de sus damos David García Díaz, Chamaco, su pareja de hecho en todos los desfiles y el presidente de la peña, que para eso manda, Pablo Fraga, Puntete.

Los tres fueron presentados en una gala, en la que Tono llevó la voz cantante y en la se desveló el nombre de los escogidos este año, tres valientes dispuestos a desafiar al mal tiempo y al peor covid para poder disfrutar de su amado Carnaval.

El buen día animó a recuperar disfraces y risas en una gala que gestó anhelados encuentros

"Nós facemos un Entroido-Show dende que empezamos e para min é unha grande honra encabezar o desfile de Foz", aseveró Alfalfa, ataviado con la misma ropa que lució en el último desfile, en el que se metió en la piel del mismísimo Georgie Dann. Su reciente fallecimiento llevó a que la fiesta se convirtiera en un homenaje al desaparecido cantante de la canción del verano. "Como diría Facundo, non penso deixar este mundo sen facer unha actuación no mellor Entroido do mundo", dijo un resucitado Dann, ante un público entregado.

RECONOCIMIENTO. Un Georgie Dann al que tentaron incluso para que estuviera en el Entroido focense, pero se les iba de presupuesto, según desvelaron los Moletes, quienes en el último desfile utilizaron el tema de El Chiringuito para arrancar una alegría al público. En su comparsa, además del cantante, no faltaron las acompañantes, ni los cocineros, ni incluso los chorizos, en versión persona y en parrilla.

Un humor desde dentro que se transmite hacia afuera "e iso é que nos gusta do Entroido, o recoñecemento, os aplausos e as risas dun público que está horas de pé e pasando frío agardando por nós e polo resto dos concursantes. Iso é o Entroido de Foz", alabó Alfalfa, que debe su nombre al protagonista de la mítica pandilla de la serie que pasaban los sábados en La bola de cristal.

El acto central de la fiesta se celebró en una carpa semiabierta en Conde de Fontao, con música en directo hasta medianoche

La cita de este sábado se convirtió en el pistoletazo de salida para una fiesta que en Foz es mucho más que posar con un disfraz, es la unión de amigos que esperan todo el año a juntarse y pasar un rato divertido. Una esencia que se recuperó en parte este sábado, la primera vez tras muchos meses con los trajes, las pelucas, los complementos y la diversión guardados en cajas, que se abrieron como la de Pandora, pero desatando felicidad a raudales.

El programa preparado por la asociación O Noso Foz, en colaboración con la delegación de cultura, animó desde bien temprano el espíritu carnavalero con pasacalles a los que siguieron comidas en diversos locales de Foz, el espectáculo con el mago Rafa, para, previo al inicio de la gala, desfilar por la alfombra roja de entrada a la carpa, posar en el photocall y disfrutar de la fiesta posterior con música en directo.