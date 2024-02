El Entroido de Ribadeo se dispara

El Entroido 2024 de Ribadeo se destacará este año por varias cosas como la recuperación de las señas de identidad más tradicionales de esta fiesta en la localidad. Pero lo hará también por el dinero que entregará, que de forma conjunta serán 9.600 euros en total, entre los premios del desfile del Martes de Carnaval y los 2.700 de un sorteo el sábado día 10. Esto al margen de otros premios como un viaje a Santa Cruz de la Palma o una noche en un Parador de Turismo.

Este año será el Concello, en colaboración con Acisa, quienes se encarguen de la organización de estos festejos y para ello contarán con la colaboración de diversas empresas, asociaciones y colectivos. Para dinamizar varios espacios de la zona vieja, el sábado día 10 los establecimientos comerciales y de hostelería ribadenses repartirán entre su clientela rifas para optar a premios en metálico, el viaje y la noche en un Parador. Los premios en metálico serán 2.000 euros en metálico donados por las charangas Aturuxo y A Choca; 500 donados por los locales de la zona vieja ribadense y 200 en vales de compra donados por Acisa.

El domingo 11, que saldrá la Comparsa do Cocho y será el día dedicado a la recuperación de las ‘mascaritas’, se premiará a quienes se disfracen de ese modo con el sorteo del viaje y la estancia en un Parador cortesía de Paradores Ribadeo. En realidad la organización del Entroido ribadense comenzará este sábado a trabajar de cara al público porque empezará a celebrarse la Festa do Freixó, que este año se extenderá durante cuatro días en total: mañana, día 2, el domingo y los días 10 y 11. Pero además mañana será la Gala do Entroido, a las nueve en el Teatro. Desde el Concello explican que “estará dedicada á música e nela terán un papel protagonista entidades locais como a Escola de Música, a banda e a coral, acompañadas de amantes do Entroido”.

También este año se recupera la Cea de Entroido, que será el día 12 a las nueve de la noche en una carpa en el parque de San Francisco con música de Pantera Rosa y un DJ. Será necesario comprar tiques en O Xardín, Galipizza, A Cova, Bar Galicia y O Fuso.

En cuanto al desfile, será el martes 13 a partir de las cinco y media con 6.900 euros en premios.