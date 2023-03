Os entroideiros de Foz amosan un fondo orgullo pola consecución da declaración de Interese Turístico Galego da súa festa, un mérito para os seus protagonistas, do que tamén forma parte a técnica de cultura, Pilar López, que elaborou un completo expediente no que traballou unha década, algo que encomian todos, igual que o labor do Concello. Un dos participantes máis veteranos é Teodoro Moreda, do grupo Os Larpeiros e fundador

da primeira comisión do Entroido focego xunto a Susito de Juan María, o exalcalde García Rivera, Gasolina, Chis Chas, Manolo, O Bolico, Gaso ou Carallete. Detrás deles viñeron moitos outros ata enxalzar unha celebración que non para de medrar.

Moreda pensa que o recoñecemento "está de marabilla, é espectacular para o Entroido de Foz, é interesantísimo se a partir de agora lle dá a visibilidade que merece, pois é o grande escondido. Como espectáculo de masas é o mellor de Galicia sen lugar a dúbidas, a colocación das gradas axudou, é fácil que este ano houbese 20.000 ou 30.000 persoas, todas as rúas estaban a tope".

Este fundador cre que a distinción suporá un revulsivo económico. "Vai haber un antes e un despois se isto segue facéndose ben; desestacionalízase o turismo, vai seguir atraendo moita xente, é fantástico e moi merecido". Moreda é partidario de estiralo uns días máis e presentar "o Entroido da Mariña" no salón de turismo de Madrid, "para atraer xente unha semana enteira á comarca, porque un día é nun pobo e o outro no do lado. Faría falla aproveitar as sinerxias, isto demanda que se poña alguén da Mancomunidade ou de Turismo a tirar polo Entroido, deixar de ser localistas, pois isto é boísimo para toda a comarca, non só para Foz".

Tradición moi enraizada

Este veterano entroideiro lembra que cando empezaron coa comisión, o de Viveiro era o máis importante, pero eles acordaron facer o desfile o sábado. "Foi un acerto, collemos a todos con ganas de difrazarse". "En Foz o Entroido está moi enraizado, pois os nenos disfrázanse dende o colexio, vai metido en vea. Na miña casa todos os tíos e meus pais se disfrazaron sempre, uns aprendemos doutros, está superarraigado. Niso influíu a sala Bahía, que foi pioneira no baile do farolillo, incentivou á xente a disfrazarse. Alucinas, porque en Foz non queda ninguén sen disfrazar. Tamén hai que agradecer o esforzo de todos os que veñen ao desfile para poder conseguir isto", dixo.

Críticas aos que empezaron

Dende a Peña Ñasss, Javier García, coñecido como Javi Chinchón, asegura que "é un recoñecemento a moitos anos de moito traballo, sobre todo dos de antano, dos que empezaron con isto, cando ninguén apostaba polo Entroido de Foz". Sinala que cando se inaugurou esta festa na localidade había poucos que saían disfrazados. Entre eles cita a Yoyo, e recorda que incluso os criticaban.

"Agora hai unha cea de coroación que é multitudinaria, pero penso que temos que valorar o traballo desa xente que empezou, pois agora todo vai sobre rodas, pero naqueles tempos era máis complicado. Daquela tamén participaba a Portuxesa e grupos como os Larpeiros, Bonaerenses ou a peña Gandallada, son aos que hai que recordar, entre eles está Chis Chas, o pai de Pili, a organizadora por excelencia. Nós empezamos porque eles empezaron, pero daquela había xente coma Cesarín que percorrían os bares. Entón non había desfile, que leva 41 anos, e a partir del xurdiron as novas xeracións", comenta.

Incidencia a nivel turístico

Javi Chichón pensa que esta recompensa pode ser importante a nivel turístico para o concello e a súa contorna, xa que é de ámbito galego. "Haberá xente de fóra que non o coñece, que agora oirá falar del, á parte da repercusión económica que poida ter para a Xunta e o Concello, máis que iso creo que

é o recoñecemento ao traballo ben feito durante moitos anos".

Dende case dous meses antes da data non se fala doutra cousa na localidade. Descoñece se se fará algunha festa, da que xa se fala, para festexar a declaración, "pois para nós o Entroido xa é a propia celebración, pero non está mal festexalo coa xente do pobo". Algo bule xa por Foz adiante.

Recompensa para as novas xeracións

Pola súa banda, a raíña deste Entroido 2023, Uxía Valmayor, que forma parte da comparsa Sin Xeito, confesa que se alegrou porque "é moita ilusión e moito traballo que por fin se veu recompensado, iso é posible gracias á concelleira Inés López e a Pili, quen compilou información e fotos co cronista e entre todos os grupos, ademais de ser unha boa coñecedora polo seu pai Chis Chas ou Emiliano da Xacoba, da miña familia, e grupos como Os Bonaerenses e Os Larpeiros, dos primeiros que empezaron co desfile e cos que seguimos aí e os doutros pobos que veñen e que fan que medre, é un privilexio que fose este ano cando fun eu raíña".

Uxía non imaxina a onde pode chegar se segue medrando, pero ten claro que eles seguirán traballando igual, desfrutando e estarán felices de que cada vez haxa máis xente.

Yoana Eijo, de As Farangullas, recoñece que aínda non se reuniron para valoralo, pero "para o pobo está moi ben, é unha moi boa cousa. O Entroido de Foz cada vez ten máis afluencia, máis participación e o nivel é moi alto". O principal para a súa comparsa é "pasalo ben, ir cómodas no desfile e desfrutar".

Pasan todo o día xuntas, dende o almorzo ata o baile no Bahía: "É como unha comida familiar todo o día". Ela di que esperarán ao 10 de febreiro para saber o que deparará o vindeiro, pero ten claro que "sen público non valería de nada".

Dende Ruxe Ruxe, Rosa Alonso cree que a declaración "é un orgullo para Foz, porque arrastra moita xente. A maioría implícase moito, somos moitos grupos. Neste caso, o Concello tamén fixo os deberes. O Entroido empeza en Foz e de aí imos por toda A Mariña, é un premio merecido, é dos sitios que máis traballa nesta festa, con falar del xa atrae a xente".