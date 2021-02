Entroido, Candeas y San Blas se caen

A poco más de un mes de cumplirse un año de la declaración oficial de pandemia mundial, el covid sigue alterando todo tipo de calendarios y el festivo no está al margen. Las últimas celebraciones multitudinarias que se pudieron festejar en A Mariña son precisamente las que empiezan a caerse con la entrada de febrero. Es el caso del Entroido, la Candelaria o el San Blas.

El Entroido fue la última gran fiesta general previa al covid. Este año, ninguna de las múltiples localidades mariñanas que acogen un desfile, una cena o cualquier tipo de celebración había, ni siquiera, mostrado la intención de organizar algún espectáculo que pudiese desembocar en aglomeraciones.

Las últimas restricciones impuestas por la Xunta para frenar el avance del covid, que precisamente se extenderán, como mínimo, hasta el 17 de febrero -Miércoles de Ceniza-, terminaron por echar por tierra cualquier intento de celebrar la fiesta pagana por excelencia. Lo virtual se impone y un ejemplo es la iniciativa que ha presentado el Concello de Viveiro, con un desfile digital de disfraces que repartirá distintos premios para gastar en el comercio local.

Si en algún lugar de la comarca se vive el Carnaval con devoción popular es en Foz. Después de batir récords el pasado año, las comparsas, charangas y grupos no podrán demostrar su ingenio en este año 2021. "Non podemos facer nada, así que estamos preparando un vídeo con recordos doutros anos que nos están enviando os diferentes grupos e que se colgará na rede o sábado 13 no que se tería que celebrar o desfile", comenta Anxo Castiñeira, presidente de las comisiones de fiestas de Foz.

Los focenses tuvieron que descartar a última hora la opción de disfrazarse. "Había xente que, en grupos moi reducidos, tiña pensado facer algún sketch, pero ao prohibir as reunións de non convivintes tivemos que botar todo para atrás a semana pasada".

CITA ESPECIAL. La tristeza entre los focenses es "máxima", sobre todo porque este año querían celebrar a lo grande el cuadragésimo aniversario del desfile. "Aínda nos apena máis por iso, tiñamos varios proxectos importantes e agora quedarán gardados en secreto ata o ano", explica Castiñeira.

De este modo, el Entroido focense quedará reducido al vídeo y a una revista, "que repartiremos entre o comercio e os bares cando abran", ya que el certamen de coplas tampoco se llevará a cabo. También se han visto muy reducidas dos romerías tradicionales como la de la Candelaria, en Rúa, y la de San Blas, en la parroquia focense de Vilaxoane, que se conmemora hoy.

En la parroquia cervense de Rúa sí hubo este martes misa. "Este ano non se fixo nada, nin sequera a asemblea na que se escolle a comisión", explica Alexis Villarquide, encargado junto a su tío Antonio de organizar la del pasado año.

"Houbo unha misa ás 12 cumprindo os aforos e porque imaxino que algún veciño llo pediría ao cura, pero creo que non se xuntaron nin 25 persoas", confirma.

Los vecinos asistieron con resignación a la ausencia de la fiesta más esperada en la parroquia. "O ano que vén haberá que festexala o dobre", indica Villarquide, que está con ganas de volver a colaborar en la organización. "Todo o que sexa que se fagan cousas na parroquia, adiante", apunta.

También encaran con pena los vecinos de Vilaxoane el primer San Blas que recuerdan sin fiesta. Hoy no habrá misa en la capilla y el santo se expone tras una mampara y no se le podrán pasar los pañuelos por la garganta. Los típicos panes dulces se podrán adquirir en la confitería Anduriña de Foz.