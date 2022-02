Entre goles y olas

Primero fueron los goles. Desde los 4 años. Y a los 15 llegó el surf, y las olas. Borja Rocha Vázquez (Barreiros, 1990) se ha pasado buena parte de su vida —al menos deportiva— entre pabellones y playas para desarrollar sus dos pasiones deportivas: el fútbol sala y el surf.

"Ao surf cheguei por un reto, máis ben unha aposta, cando tiña 15 anos. Díxome un colega que non era capaz de manterme de pé nunha ola a unha semana vista e así empecei a surfear", recuerda Borja, que reconoce que lo pasó realmente mal en sus primeras sesiones, que además fueron de autoaprendizaje en unas condiciones que podían ser complicadas incluso para un avezado surfista. "Lémbrome como se fora agora mesmo. Entrei na praia de Oliñas, que ademais estaba brava e ao pouco tempo estaba pensando que fago eu aquí? É boa verdade que o atrevemento dácho a ignorancia, pero ao final puido máis a cabezonería e ademais ganei a aposta (risas)".

Mucho antes, a los 4 años, Borja Rocha comenzó ya a practicar fútbol sala en las Escolas de Barreiros, entonces dirigidas por Manolo Cadramón, actual jefe provincial de Deportes de la Xunta de Galicia. En su periplo en las categorías inferiores figuran también varios equipos de su municipio, como las Escolas de A Mariña Oriental o el equipo de juveniles que hizo el Concello de Barreiros para competir a nivel federado, aunque Borja jugaba todavía en edad cadete.

TÍTULOS GALLEGOS JUVENILES. El salto cualitativo lo dio en su etapa juvenil, al fichar por el Pescados Rubén Burela FS, con el que conquistó tres títulos de Liga y otros tantos de Copa en Galicia. "Aquel era un equipazo descomunal. Foi Ibán, que ía ser o adestrador, o que me convenceu para ir alí. Estaban Manolito, Jandri, Turero, Xuxa, un nivel espectacular", señala Borja, que reconoce que fue el momento en el que vio más cerca poder llegar al profesionalismo, aunque siempre fue consciente de las dificultades que entrañaba. En aquel momento, Borja no solo era un jugador importante en el mejor equipo juvenil de Galicia, sino también un habitual en las convocatorias de las selecciones gallegas de su categoría. "Cando estás nun club que ten un equipo en División de Prata pois é verdade que soñas con chegar arriba, pero cando iamos adestrar xa viamos as dificultades que había. O primeiro equipo do Burela FS daquela era tremendo, con xogadores nacionais e brasileiros do máximo nivel. Aínda así, non falo de min, pero había xuvenís que tal vez mereceron máis oportunidades", comenta el barreirense.

Ahora, con 31 años, y después de pasar por clubes como el Trabada, La Junquera o Ribadeo FS, Borja es toda una referencia en el Praias de Barreiros, el club de su casa, y en el que planea cerrar pronto su carrera. "Xogar no pavillón de Barreiros diante da miña xente é unha sensación incomparable, pero tamén sei que está chegando o momento de deixalo. Teño unha familia e a nivel laboral un traballo esixente, polo que ás veces cústame adestrar, aínda que trato de non fallar nunca. Aínda desfruto un montón, tanto dos partidos coma dos adestramentos, e ás veces vou adestrar despois de botar 9 horas poñendo unha placa e sen apenas ver a familia", señala, añadiendo que los fines de semana también empiezan a ser complicados por las cuestiones de los viajes. "Fomos a Beade hai semanas, saímos de Barreiros polas once da mañá e chegamos de volta ás doce da noite, a verdade é que iso empeza a pesar tamén", añadió, refiriéndose a la exigencia de la Tercera División, con equipos de las cuatro provincias gallegas.

SIETE HORAS EN LA PLAYA. Después de sus curiosos comienzos en el surf, el deporte de las olas llegó a convertirse casi en una obsesión para Borja, que llegó a pasarse 7 horas diarias en la playa. "Cando tiña 18 anos ía para a praia coller olas toda a mañá, unhas 3 ou 4 horas, e despois de comer repetía. Así un día tras outro", señala Borja, que echa de menos las facilidades que hay ahora en A Mariña para poder aprender a hacer surf. "Daquela estaba a iniciativa da Deputación Kilómetro 0 e cheguei a participar en varias probas do circuíto galego, pero había moita diferenza de nivel respecto a outros lugares de Galicia. Agora aprender surf na Mariña é un luxo, cun montón de escolas, pero hai máis de 10 anos estaba empezando un pouco esta febre".

A Borja incluso le viene muy bien el surf para el fútbol sala, ya que unas buenas sesiones de olas durante los meses de la pretemporada de fútbol sala le permiten coger un buen fondo que después aprovecha. "É algo que viña facendo todos os anos porque me beneficia moito a nivel físico para toda a tempada. Esta non puiden por cuestions puntuais".

Pese a su juventud, 31 años, Borja Rocha tiene muy claro que está ya apurando los últimos tragos en el fútbol sala federado. Posiblemente la actual sea su última temporada en activo en el Praias de Barreiros, aunque es una decisión que seguramente intentarán hacerle cambiar en el club. Borja tiene muy claro que acabará el ejercicio, pero no promete comenzar el próximo. "O fútbol sala é un compromiso colectivo e o surf é unha iniciativa individual na que o compromiso é con un mesmo. Por iso, agora débome ao Praias de Barreiros e seguro que vou acabar esta tempada. En canto ao surf, xa dixen que por cuestións puntuais non puiden practicar moito ultimamente, pero é algo que penso retomar. A verdade é que me vexo facendo surf con 50 anos", dijo.



La velocidad, una gran ayuda para las olas

Las personas que suelen tener facilidad para practicar algún deporte aprovechan muchas veces su equilibrio y sus condiciones para extrapolarlas a otras disciplinas. Puede ser el caso de Borja Rocha con el fútbol sala y el surf. "Pode ser un cuestión de equilibrio, pero máis ben penso que aproveito a velocidade e a rapidez, que me parece importante para moverse dentro do mar", explica el barreirense.



Tres goles

Son los que lleva anotados Borja Rocha esta temporada con el Praias de Barreiros en los 17 encuentros que lleva disputados. Borja se ha convertido en la gran referencia local dentro del equipo, sobre todo tras la marcha de Sergio a Lanzarote. "Aínda queda algún compañeiro co que levo moitos anos xogando, coma Miguel, pero é verdade que botamos de menos a Sergio", aseguró.