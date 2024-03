Las entradas del Resu por días salen el martes tras el reparto del cartel

La organización del Resurrection Fest hizo público este viernes el reparto del cartel definitivo por días, con las actuaciones principales de Alice Cooper el miércoles 26 de junio, de Bring Me The Horizon el jueves 27, de The Offspring el viernes 28 y de Avenged Sevenfold el sábado 29. Tras este anuncio se abrirá un nuevo proceso de venta de entradas para cada una de las jornadas sueltas, que arranca el martes 5 a las doce del mediodía en la página web oficial.

Tras la última incorporación anunciada este jueves, la del fundador y guitarrista de Slayer, Kerry King, con su proyecto en solitario, ayer la organización desveló un nuevo grupo que se une al cartel, Empire State Bastard —en sustitución de Corrosion of Conformity—, "con Simon Neil, cantante de Biffy Clyro, y Mike Vennart de Oceansize junto al gran Dave Lombardo, batería de Slayer".

Desde el festival dicen que la edición de este año "promete ser la más grande hasta la fecha", después del récord de 2023, con 132.579 asistentes en el cómputo de los cuatro días. Defienden que el cartel constituye "una programación inigualable con grandes leyendas de la historia del rock, alguna de las bandas más deseadas a lo largo de la historia por nuestro público y grupos que marcan el presente y marcarán el futuro en del rock, el metal, el punk y el hardcore".

En cuanto al reparto del cartel, el miércoles 26 subirán al escenario principal —además de Alice Cooper— Machine Head, Bad Omiens, Kerry King, Crystal Lake y Hanabie, mientras que el Ritual Stage lo encabezará Sum 41, Biohazard estará en el Chaos y Eivor en el Desert Stage.

Junto a Bring Me The Horizon, el escenario principal tendrá el jueves 27 a Bruce Dickinson —cantante de Iron Maiden—, Crisix, Counterparts, Ankor y Bellako, mientras que Ihsahn encabezará el Ritual, Bob Vylan el Chaos y High on Fire el Desert.

El viernes 28 de junio el regreso de The Offspring coronará el Main Stage, por el que también pasarán Corey Taylor —líder de Slipknot y Stone Sour—, Sôber, Jiluka, Me Fritos And The Gimme Cheetos y Teksuo; en el Ritual Stage la actuación principal será la de Accept, en el Chaos la de Drug Church y en el Desert la de Graveyard.

El sábado 29, junto con Avenged Sevenfold el Main Stage programa a Megadeth, Electric Callboy, Babymetal, Slaughter To Prevail y Bolu2 Death, mientras que Fear Factory lidera en el escenario Ritual, Cro-Mags en el Chaos y Empire State en el Desert.

