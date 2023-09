Entra de madrugada y encapuchado a robar en un bar frente a A Rapadoira

El propietario de A Taberna, en el Paseo de Colón de Foz, denunció este lunes ante la Guardia Civil el robo que sufrió en su establecimiento en la madrugada del viernes, con unos perjuicios que calcula entre 5.000 y 6.000 euros entre lo sustraído y los daños ocasionados en el local. "Dentro fixo un destrozo bestial", asegura.

Las cámaras de seguridad de A Taberna captaron dentro del bar al presunto ladrón, que estaba encapuchado y tenía la cara tapada. Accedió a las cuatro de la madrugada por la puerta principal, que forzó con una pata de cabra o instrumento similar, y dentro abrió la máquina registradora, la tragaperras y la del tabaco, llevándose la recaudación. Además el caco sustrajo lotería del establecimiento: "Tiña 50 series vendidas, son 2.000 euros só en lotería, foi o que máis me doeu", lamenta el propietario.

El ladrón estuvo en el interior del bar unos veinte minutos. "Creo que coñecía o local e onde estaban as cámaras", dice el dueño, pues apreció que se cuidaba de no poder ser reconocido a través de las mismas. El afectado no descarta que participasen más personas en el robo, desde el exterior del local: "Daba a impresión de que estaba moi tranquilo dentro, mirando moito para a ventá, como cerciorándose de que estaba todo ben. Creo que eran dúas persoas, el dentro e outro fóra", comenta.

Además de presentar la denuncia ante los agentes de la Guardia Civil, el afectado dio parte al seguro y gestiona el problema con la lotería robada.

El hostelero tuvo conocimiento de que en la misma noche hubo más robos en locales cercanos, en otro de Foz y en un tercero del vecino municipio de Barreiros.

La Guardia Civil tiene en marcha una investigación para dar con el autor o autores de estos hechos.