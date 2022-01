"Entiendo la ría como un sentimiento en común"

Una selección de fotos de la ría de Ribadeo y su entorno, conjuga las partes asturiana y gallega, compone el calendario realizado por José Joaquín Milans del Bosch que está a la venta por 10 euros en la tienda ribadense Picarolas, aunque el autor también lo envía si se lo piden por redes sociales. El amor a las villas que bordean la ría está detrás de este proyecto que Joaquín considera "un buen detalle para fin de año con 13 fotos preciosas de la zona".

¿Cómo se le ocurrió hacerlo?

La gente me anima a publicar un libro desde hace años, así que estas navidades he sacado esta pequeña publicación de doce fotos, una por mes, más la portada, a ver que acogida tiene. Si veo que gusta, tengo la ilusión de publicar un libro con mis pensamientos sobre la zona.

¿Desde cuándo hace fotos?

Desde que mi padre me regaló la primera cámara a los 9 años no he dejado de hacerlas. Tengo cierta alma de artista. Fotografío lo que me dice el alma que es bello y me parecía egoísta tenerlas en el ordenador, por eso desde el boom de redes sociales publico una diaria que acompaño con un texto poético o emotivo. Me gusta es emocionar y emocionarme. Hay que saber mirar para fotografiar bien, a lo que sumo el talento que tengo y comparto, porque es un acto altruista. Busco arte en la belleza cotidiana, aunque nadie se fije en esa belleza.

¿Tiene mucho archivo?

Mucho, pero solo publico una diaria, siempre viajo con mi cámara y mi móvil; haga o no fotos mi cámara es mi compañera de viaje. De mi último destino en Ceuta tengo muchas fotos y vídeo, y también de la ría de Ribadeo o del Eo y su entorno.

Y ya cedió fotos para iniciativas municipales.

En los últimos años la oficina de turismo me pedía fotos, que usó para promocionar la zona. Si valen como reclamo para que venga la gente a conocer la zona, estupendo. Si alguna localidad quiere, voy con mi coche y mi cámara y les hago un reportaje.

Tiene predilección por la ría...

Me encanta, pero no como frontera natural que separa dos comunidades, sino como un sentimiento en común que une.

¿Y qué opina del cambio de nombre: Ría del Eo o de Ribadeo?

Soy poco dado a las polémicas, entiendo que la parte asturiana no esté de acuerdo con darle el nombre de un pueblo gallego, pero la llamaré como decidan, al calendario le puse el nombre de la ría y su entorno.

¿Cuál es su relación con Ribadeo?

De niño teníamos casa en una pequeña parroquia de Vegadeo, pero la vida social era en Ribadeo y a veces íbamos a la parte de Asturias, Siento amor por esta tierra. Todavía no he dejado Ceuta, en cuanto cierre mi vida allí me vendré a Ribadeo muchos meses al año, aquí me siento feliz.

¿Promociona Ribadeo fuera?

Hace cinco años hice una exposición en Ceuta con una comparación de fotos con Ribadeo, que gustó, alguna gente ha venido a ver Ribadeo porque lo he difundido mucho en redes sociales.