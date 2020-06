El Be One Rugby Ribadeo no es solo un club de rugby, sino que se está convirtiendo poco a poco en una entidad integradora que cada día ofrece mayores alternativas a los jóvenes de la comarca. Uno de sus grandes logros fue la creación de un equipo inclusivo, que ahora tratará de potenciar, de la mano de la Fundación Edes, para que tenga cada vez mayor protagonismo.

En la temporada 2018-19 se llevaron a cabo los primeros entrenamientos de rugby inclusivo, tanto en las instalaciones de la Fundación Edes como fuera. Además, los integrantes de la plantilla tuvieron el premio de poder asistir al primer campeonato de España de rugby inclusivo que se celebró en Valladolid, en la categoría sub-18, y la experiencia fue tan enriquecedora que sentó las bases del proyecto sobre el que se trabajó la temporada siguiente.

Tras conseguir que Asturias incluyese la modalidad de rugby inclusivo en los Juegos del Principado, el Be One presentó equipo propio y jugó las dos jornadas, que llegaron a celebrarse antes de la irrupción del coronavirus, que paralizó todas las competiciones. La pandemia y el consiguiente estado de alarma frenaron también el posible debut de Kair, un integrante del equipo que debía ser el primero en dar el salto de una competición inclusiva a una liga federada, uno de los objetivos que se marca el Be One como elemento integrador.

La celebración de un torneo internacional de rugby inclusivo en Ribadeo puede impulsar todavía más la iniciativa

Pese a que no pudo completarse la temporada, desde el Be One consideran que el balance es "más que positivo" y apuestan por seguir en la línea de trabajo "para que la sección crezca y tenga mayor protagonismo", señaló Guillermo Fernández Cancela, director deportivo del club.

Dentro de los proyectos que se manejan para la próxima temporada está uno muy ambicioso, que es la celebración de un torneo internacional de rugby inclusivo en Ribadeo, en Semana Santa. "Sería una magnífica posibilidad para que los chicos puedan disfrutar del mejor rugby inclusivo y hacerlo como anfitriones", señaló Fernández Cancela, que también inscribirá al equipo en todas las competiciones habituales de rugby inclusivo.