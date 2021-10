O ensino de hoxe consegue facer máis con menos

A VOLTA á actividade logo do verán ten data fixa no ensino. O curso está en marcha e houbo cambios á fronte das directivas dos dous institutos de Burela, no de Ribadeo e no da Pontenova. O cometido dos docentes non é pequeno e traballan arreo cos medios dos que dispoñen, aínda que constatan a falla de espazos e recortes no profesorado que obrigan aos centros a prescindir dalgunhas actividades e de materias optativas.

Dende que empezou a pandemia o que máis notan é a falta de espazos que lles fai redistribuír grupos e aulas para cumprir as medidas esixidas e iso implícalles un esforzo de organización grande.

Pero non é o único reto co que se atopan no seu traballo do día a día nos centros de ensino secundario mariñáns. Outra eiva que detectan ten que ver coas malas comunicacións por estrada e as escasas posibilidades de mobilidade nos servizos públicos de transporte, que fan que algúns institutos perdan alumnos aos que lles gustaría cursar algúns dos ciclos que imparten lonxe da casa.

Os docentes defenden que "traballamos máis con menos medios", tal e como o verbaliza a directora do instituto Monte Castelo de Burela, Carmen Castelao. Este centro ten dous docentes menos que na etapa precovid e seis menos que o curso pasado, no que a Xunta reforzou o profesorado para facilitar os desdobres pola pandemia.

En cambio, a oferta ampliouse, xa que duplicaron a matrícula no ciclo medio de auxiliar de enfermería ao pasar de 25 a 50 no réxime ordinario. Isto supuxo buscar unha alternativa ao non ter financiamento para amplialo nin dispoñer de máis docentes. O Monte Castelo imparte Eso, BAC, Esa, BAC semipresencial, Cuale de inglés e francés, aula mentor e ten sección da EOI.

É o único de Galicia que é sede de exames de Bacharelato a distancia do IES San Clemente, e ademais oferta tres ciclos: Auxiliar de Enfermería, con 75 matriculados, 25 en horario vespertino; e os superiores de Ensinanza e Animación Sociodeportiva, e Química e Saúde Ambiental —único en Lugo—.

DIVERSIDADE. Unha das súas propostas é Español para estranxeiros, en Secundaria de adultos para respostar a unha necesidade crecente en Burela debido á súa diversidade. O centro acolle 420 alumnos de 16 nacionalidades, que "constitúen unha riqueza, pero necesitamos máis recursos para poder xestionar", resume a directora.

A situación actual pon ao Monte Castelo en apretos, pois as caren cias de espazo e persoal lévano a desbotar actividades. Contan que o luns é o día más complexo de xestionar, pois pola mañá hai alumnos de todos os niveis. Funciona de oito e media da mañá a nove e vinte da noite e só pecha de dúas a catro para desinfeción.

Outro problema engadido é que ten que compartir pola mañá o pavillón co veciño IES Perdouro e a última hora da tarde cédeo ao Concello. Iso obriga a cursar en horario partido o ciclo de Animación Sociodeportiva, con 29 inscritos, e a sacrificar a sá de usos múltiples. O feito de ser o único da comarca mariñá con BAC de Artes, que ten unha alta demanda, obrigou a parar de matricular porque non dispoñía de máis espazo.

O instituto dá opción ao alumnado de BAC de cursar algunha optativa, como Debuxo Técnico en horario de tarde, pois en adultos é semipresencial e teñen hora e media á semana. A aula máis masificada é unha de primeiro de BAC que ten 28 alumnos e que respecta a distancia de metro vinte. O uso do transporte é unha necesidade para os alumnos que chegan dende concellos como Ribadeo, Foz ou Viveiro para Artes.

Ao non ser obrigatorio no Bacharelato usan os servizos públicos e teñen moitas queixas da empresa concesionaria Arriva, porque din que non se adapta aos horarios dos centros. Isto obrígalles aos rapaces a estar de oito da mañá a oito da tarde en Burela, porque non chegan a tempo ao autobús, inconvetexto niente que tratan de solucionar en colaboración coas familias.

AMPLIACIÓN. Pero non é o único con problemas. No IES Ribadeo Dionisio Gamallo, que conta cun director novo, Modesto Refojo, quen vén da zona de Santiago, a primeira carencia que revela ten que ver coas comunicacións deficientes por estrada. Pensa que a ampliación que se fixo no instituto ao unificarse Eso e BAC foi "insuficiente", á súa maneira de entender. De feito, foi o que máis lle sorprendeu: "Hai poucas aulas para o volume de alumnado, hai grupos sen unha aula de referencia".

Polo demais cre que está ben equipado, aínda que entende que lle falta algo de innovación. O profesorado deste instituto tamén diminuíu. "Nunca houbo menos que neste momento, estamos nun nivel máis baixo que en prepandemia e iso vai en detrimento da oferta e da calidade do ensino".

Refojo pensa que cada vez é máis complexo facer agrupamentos e atender á diversidade. E destaca o funcionamiento do comedor, que utilizan a diario os 115 estudantes transportados.

NECESIDADES ESPECIAIS. No lado positivo, que tamén o hai, está a creación dunha aula de necesidades educativas especiais con capacidade para cinco estudantes e que está dotada de profesorado, intérprete e coidadora, unha novidade importante que tamén incidiu na reestruturación de espazos, polo que houbo que facer obras no edificio no verán.

En canto á ratio de alumnado por aula, o director sinala que o centro conta con aulas grandes, o que lles permite cumprir mantendo a distancia de seguridade establecida agora en 1,2 metros para evitar contaxios polo covid.

O instituto de Ribadeo ten agora pouca matrícula na Educación Secundaria de Adultos (Esa). A Xunta barallou a supresión destas ensinanzas, pero ao final optou por mantela, aínda que matizada, pois neste primeiro cuadrimestre, pensado para os que se incorporan tiveron que avisar para que seguisen a utilizar as medidas de protección, sobre todo a mascariña, e logo da advertencia estanse cumprindo os protocolos sen incidencias, "tamén por parte das familias", di.

MÁIS OFERTA. O Perdouro estrea un ciclo de FP básica de Servizos Administrativos, que agranda a oferta da que dispoñían co de Fabricación e Montaxe. Explican que o pediron porque había demanda e para dar unha alternativa. Outra novidade será a posta en marcha o vindeiro luns do programa Cuale para portugués que permite acceder aos exames da EOI e certificar. Será o primeiro centro da Mariña en contar con el nesa lingua.

O centro tamén prioriza as medidas de atención á diversidade, o que obrigou a prescindir de optativas e dalgún desdobre. A maior carencia do centro é a falla dun pavillón. Dende hai uns anos piden que se cubra a pista da que dispoñen, o que favorecería ao alumnado dos dous institutos, que agora se ve obrigado a partir o polideportivo do Monte Castelo pola metade para usalo, xa que coinciden os horarios.

Cubrir a pista tamén permitiría refuxiarse nos recreos aos estudantes que non teñen zonas cubertas suficientes e moitas veces deben quedan nas aulas. A lista de eivas ten un salón de actos: "O espazo está moi limitado e tamén necesitamos romper barreiras arquitectónicas, porque os edificios son vellos", explica a directora.

Teresa García Crecente tamén accedeu á direción dun centro este ano, no seu caso o instituto Francisco Muruais, da Pontenova.



Conta que a súa principal dificultade a afrontar este ano son os recortes no profesorado, o que di que lle afecta de xeito directo na cantidade de asignaturas optativas que pode ofrecer o centro, e engade: "Os recortes prexudican máis aos centros do medio rural, pois a optatividade non é a mesma que nas localidades grandes".



Xeralizado



Trátase dunha queixa que se atopa bastante xeralizada entre a meirande parte dos centros educativos. Son moitos deles os que non acadan o profesorado que solicitaron e mesmo perderon algúns docentes a respeito da época prepandemia. Outros, como acontece no IES de Alfoz-O Valadouro, vense obrigados a desprenderse dalgunha optativa por non acadar os cinco alumnos de cupo mínimo que se requiren para ofertar unha materia que non sexa obrigatoria.



Apoio das familias



A falla de transporte axustado aos horarios e necesidades dos estudantes que cursan estudos fóra das súas localidades de residencia fai que sexan as familias as que cubran este servizo. En moitos casos organizan quendas entre varias familias para levar e recoller aos fillos ata os centros. É unha colaboración que hoxe en día é básica para que os rapaces non perdan horas e horas.