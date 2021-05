Enfado hostelero por el recorte de aforo en Viveiro a causa del brote

Las nuevas restricciones establecidas para la hostelería de Viveiro debido al brote de covid-19 detectado en los últimos días y que serán efectivas a partir de este sábado han causado una fuerte indignación entre el sector. Una parte de los bares del concello se verán obligados a cerrar a causa de la limitación de aforo, que solo permite el 50% de ocupación en las terrazas cuando algunos locales solo tienen un par de mesas y quedarían con una, por lo que no les compensa permanecer abiertos.

Los gerentes de O Rincón do Tronco, Francisco Casanova y María Dolores Dasilva, expresan su cabreo sin ambages: "Cárgannos a culpa á hostalería cando foi nun supermercado e nunha festa de cumpreanos. Iso non é normal, sempre nos machacan a nós. Levamos así 15 meses, e isto é insostible. Como colla por aí a algún dos que están confinados, porque aquí coñecémonos todos, vai apañar, porque levamos ano e medio sen ganar un peso", afirma Dolores.

Francisco Casanova: "Se chove non traballas porque a maioría das terrazas non están cubertas nin hai espazo para amplialas"

Francisco añade que "é totalmente inxusto. A nós ninguén nos vai pagar por estar pechados e temos unha media de 3.000 euros en gastos, pasas todo o mes traballando e ao final aínda perdes". Añade que "se chove non traballas porque a maioría das terrazas non están cubertas, nin se poden ampliar porque non hai espazo físico na rúa peatonal —por Pastor Díaz— e hai moitos con dúas mesas que terán que pechar".

CABREO. Es el caso del Cafetín, regentado por María Díaz López, quién se pregunta: "¿Para qué voy abrir? Cerraré. Debían ponerles una buena multa a los inconscientes que se fueron de churrascada y ahora están de baja, seguirán cobrando que son empleados todos, pero yo quedo a cero a partir del sábado. Estoy muy cabreada, me cogió al revés cuando ya estaba ilusionada, pensé que todo iba bien, pero viene esto de repente, y que pare aquí y no haya cierre perimetral".

Enrique Porral: "Pensaba contratar persoal para reforzar o servizo de cara ao verán, pero así é imposible, tiven que aprazalo"

También bajará la persiana el mesón O Asador, cuyo responsable piensa que "a teñen collida con nós, somos uns leprosos, temos que pechar sen comelo nin bebelo, por unha comida particular, pese a que onte dicía o xerente da área sanitaria que estaba acotado o gromo", lamenta Enrique Porral. El hostelero considera "incomprensible" la situación cuando empezaba a haber ambiente. "Xuntouse a pandemia co de Alcoa e o peche perimetral de Asturias". Él pensaba contratar personal para reforzar el servicio de cara al verano, pero ha aplazado la medida. "Así é imposible", recalca.

UN ESCÁNDALO. El gerente del bar El Paso, José Manuel Candia, dice que solo abrirá un par de horas por la mañana para dar cafés para llevar porque no tiene terraza. "Esperemos que só sexan 15 días, pero desde hoxe xa non collo mercancía; isto é moi difícil de aguantar, é un escándalo que sempre teñan que pechar os bares cando o brote vén dunha comida, tres familias que fan pechar a toda a hostalería de Viveiro. Se dou positivo nunha comida desas e pecha todo, non sei como me sentiría, porque es ti o culpable de non tomar as medidas necesarias. Iso é terrible. Que comemos agora os que pechamos? E o que ten empregados, que fai? Aínda non sei como hai tantos locais abertos, a xente está resistindo como pode, porque no Erte non pagan, pero de que comes, de que vives?".

José Manuel Candia: "Se dou positivo nunha comida desas e pecha todo, non sei como me sentiría, porque es ti o culpable"

DIFÍCIL PLANIFICAR. Alejandro Balseiro del restaurante Nito y del hotel Urban, indica que utilizarán las terrazas. "Intentaremos sobrevivir como se pueda, porque cada vez recortan un poco más". Vive la situación con "la incertidumbre de que no sabes en qué momento cierra, así es difícil, no hay certeza para trabajar con regularidad. Un negocio puede pasar de ser viable a no serlo". Considera "injusto" que la hostelería "siempre sea la señalada, pero no vale de nada quejarse, hay que intentar buscar el lado positivo y la manera de afrontar la situación. Tenemos que hacer cosas que nos permitan aguantar el negocio".

Jesús Míguez: "Estamos pagando o pato os de sempre, estase vendo que non somos nós, isto é a nosa ruína"

Nemesio Canoura, del restaurante Boa Vista, en Celeiro, también se verá obligado a trabajar solo con el 50% de ocupación en terraza. "Pagamos nós o pecado, hai que ter paciencia a ver se saímos adiante, esperemos que en 15 días se poida resolver. Hai que ter esperanza de que isto mellore e se recupere a normalidade para ampliar aforo antes do verán. Isto veu xusto cando podíamos aumentar a seis as persoas por mesa. A ver se coa vacinación melloran as cousas", confía.

El restaurante O Fumeiro de Cantarrana también cerrará al quedar con un par de mesas. Su gerente, Jesús Míguez, asegura que "estamos pagando o pato os de sempre, estase vendo que non somos nós, son outros negocios e a xente. Isto é a nosa ruina".

Ana Pérez Parapar: "Algunha medida hai que tomar, pero estaría ben que deixasen traballar por zonas como pasa en Madrid"

La gerente del mesón K2 de Covas, Ana Pérez Parapar, analiza si cierra al quedar solo con doce personas en la terraza. "Aínda non sei realmente o que vou facer, non parece viable, hai que botar números. É tremendo, porque a culpa non é nosa", razona y añade que la hostelería es la primera afectada pese a cumplir todas las medidas e incurrir en múltiples gastos para garantizar la seguridad ante el covid-19.

Trata de ser positiva y espera que si los casos mejoran y baja la incidencia permitirán la ampliación del aforo como ocurrió en otros concellos. "Algunha medida hai que tomar, pero estaría ben que deixasen traballar por zonas como pasa en Madrid, pero eles son os entendidos e hai que acatar as normas".

El gobierno local apela a la responsabilidad social de todos

El gobierno vivariense pide que se extremen las precauciones y cumplir las limitaciones establecidas para evitar nuevos contagios. Apela a la responsabilidad social para mejorar la situación epidemiológica actual —con 35 positivos de los últimos 14 días— y recuperar la normalidad cuanto antes y poder pasar página.



Reuniones

Pese a estar en nivel alto, en Viveiro también entrará en vigor la norma de la Xunta que permitirá reuniones de hasta 10 personas en el exterior y de 6 en interiores, lo que hubiese dado mucho juego a la hostelería si no se hubiese entrado en nivel alto de restricciones, que impide abrir el interior de los establecimientos hosteleros y rebaja el aforo en terrazas al 50 por ciento.



Comercios

Viveiro no se podrá beneficiar, sin embargo, de la ampliación de aforos en el comercio, actividades profesionales, culturales y académicas, que será del 75 por ciento en todos los concellos, menos en los encuadrados en los niveles máximo y alto.



Como en toda la comunidad gallega, las reuniones de no convivientes siguen prohibidas de 1.00 a 6.00 horas.