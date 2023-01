La fiesta continúa en enero con los callos de Vilamar y el San Sebastián de Carballido

Hablar de enero es hablar de la cuesta económica, del día más triste del año -el próximo lunes 16-, de los excesos de la Navidad..., pero en A Mariña también es hablar de fiesta porque se inaugura el calendario con varias y en los buenos propósitos del año nuevo no puede faltar la diversión.

Por ejemplo, en Vilamar en Barreiros llegan este año a la XI edición de su Festa dos Callos. La organiza la comisión de fiestas para recaudar fondos para las patronales y lo que empezó siendo una reunión que no llegaba al centenar de personas -el pueblo cuenta con unos 70 vecinos- en la actualidad reúne a más de 300. La cita es el próximo sábado, pero las reservas para asistir a la cena se cierran mañana. Pueden hacerse en los teléfonos 676.78.72.79, 660.27.08.45, 664.15.99.52, 620.14.10.93. El menú que se degustará, en un local cerrado con calefacción en el campo de la fiesta a partir de las nueve y media de la noche, está compuesto por callos, costilla asada con pimientos y patatas y postre. El precio por persona es de 28 euros y los niños de entre 6 y 12 pagan 14.

La música correrá a cargo del dúo Somos Latino y de la discoteca móvil Onda Norte. Después de las doce de la noche la fiesta se abre al público en general con entrada libre.

Otra cita para el próximo sábado son las fiestas en honor a San Sebastián en Carballido, en Alfoz. La asociación de vecinos San Sebastián intenta siempre innovar en cada cita que organiza y en esta ocasión no iba a ser menos. En su intento de sorprender, el sábado contará con la actuación de Extraordinarios Team, un grupo que actuará por primera vez en la comarca y que es de reciente creación. "Soamente actuará ata febreiro e nel xúntase unha das mellores dianteiras da verbena galega con Diego Moreira da Panorama, Ángel Hasegawa de Cinema, Ángel Sevilla excantante de La Fórmula e Paladium, Laura Añón, presentadora da TVG e exvocalista de Finisterre e Charleston e Rocío Varela de New York", explican desde la organización. A ellos se sumará Marcos Peón, "un dos mellores DJ de España, nominado no 2011 como mellor produtor e mellor DJ revelación nos prestixiosos premios Vicius Music Awards", explican, y como cierre la discoteca móvil Conxuro.

Por la mañana habrá misa, procesión y sesión vermú con el dúo Belinda, a partir de la una, y se servirán tapas de callos para acompañar las consumiciones en la taberna. Y el domingo por la mañana se repetirá el mismo esquema del sábado.

La fiesta se desarrollará este año en una nueva ubicación. Será junto a la iglesia en una carpa cerrada y climatizada.

Y el día 22 en la parroquia ribadense de Covelas celebrarán a San Vicente con una comida a base de callos y costilla asada. La reserva de tiques para poder asistir esta abierta hasta el próximo domingo, día 15, en los teléfonos 606407224, 686428248 y 676825905. El precio por persona es de 25 euros y para los niños de 5 a 9 años, 13.

El dúo Colimbo será el encargado de animar la sesión vermú y la tarde hasta las siete, cuando se dará por acabada la fiesta.