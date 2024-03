La encuesta sobre el Pernas Peón desvela que piden más deporte y ampliar la zona infantil

La teniente de alcaldesa de Viveiro, Míriam Bermúdez, anunció los resultados de la consulta vecinal sobre los usos y nuevos servicios que se le pueden dar al parque Pernas Peón. La mayor parte de los encuestados consideró que el espacio puede continuar para uso recreativo e familiar pero también puede serlo para la práctica deportiva y también fue mayoritaria la petición de ampliar la zona de parque infantil.

La mayoría de las personas participantes en la encuesta afirmaron visitar el parque ocasionalmente para realizar paseos, acudir con las mascotas o con sus hijos a la zona de juegos infantiles.

Entre las opciones para los nuevos equipamientos deportivos más demandados por las personas participantes en la encuesta estaba un circuito mulridisciplinar, un parque de calistenia y unas canastas de baloncesto.

Otro de los temas que se abordó en la encuesta es la de las especies arbóreas que pueblan el parque. En este sentido, la opinión mayoritaria es que se talen tanto los eucaliptos del parque como los pinos de Monterrey porque provocan la aparición de la procesionaria, con el consiguiente riesgo tanto para las personas como para las mascotas. Los encuestados apoyan de manera mayoritaria también la repoblación con árboles autóctonos.

Se trasladaron otras peticiones, como la de cerrar la zona de los patos, instalar juegos para niños de 12 a 14 años, abrir el restaurante, más mantenimiento y una zona cubierta. La propia Míriam Bermúdez agradeció a los vecinos su participación en el proceso, señalando que "as respostas serán tidas en conta para as futuras actuacións que se levarán a cabo no parque", comenta.

Aún así, la teniente de alcaldesa comentó que se están dando los primeros pasos para revitalizar el parque "comenzado polo arranxo do firme dos camiños, en terra batida e coa novidade de que irá apelmazada cunha leve capa en foprma de cunca, o que favorecerá a evacuación das augas mantendo o firme máis seco e cunha maior durabilidade dos camiños en bo estado", concluyó Bermúdez.