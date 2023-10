El Encontro de Palilleiras de Xove reunió a 340 de entre 12 y 94 años

El Encontro de Palilleiras de Xove mantuvo su tirón en una jornada calurosa en el pabellón de deportes, donde se reunieron 340 artesanas —algún hombre también— de Galicia, Asturias y León, además de 23 vendedores.

Por un percance no pudo acudir una de sus habituales, la vivariense Isabel Sierra, de 105 años, a la que el Concello espera «para o ano que vén». Así, la más veterana en este encuentro fue Rita López, de 94, que venía de Cariño, y las más jóvenes una niña de 12 años de Valdoviño y dos de 13 de Burela.

En el pabellón se dieron cita especialistas de los palillos, el bordado y el patchwork, "pero a arte máis espectacular sempre é a dos bolillos", reconoce desde el departamento de Muller municipal Lucía Sánchez, quien destacaba la presencia de "un grupo moi grande dende Asturias, de Mieres e Candás", además de las anfitrionas de la asociación Coas Nosas Mans que acaban de empezar otra temporada de sus talleres de tiempo libre y que intercambian visita con las demás asociaciones.

"O tema de asistir a encontros xuntas anima moito ás mulleres, ao final é unha labor feminina e faise en grupo; xúntanse, falan, non só é un arte, é compartir e sanar moitas veces", subraya.

Regalos. El Concello dio unos detalles a las participantes de mayor y menor edad, flores de Floristería Fina para las primeras y un bote dulce de Panadería Maral para las segundas, además de diploma para todas. Por otro lado, se realiza un sorteo con artículos donados por los puestos —a los que el Concello no cobra por instalarse— y por el ente local, que en esta ocasión eran "delicias gastronómicas de Xove, como mel do Serra, mel de Casa Labradela e conservas do obradoiro tradicional Currimar", junto a un detalle de Sargadelos.

Lucía Sánchez destaca la implicación de los restaurantes y negocios locales en esta cita, que supone "unha proxección" del conjunto de Xove para las personas que acuden desde muy diversos puntos. Desde el Concello hacen un balance muy positivo de la cita, que tras la parada del covid retoma su tirón con más de 300 personas.