Encarna Amigo dimite como concejala en Trabada a los dos meses

La popular Encarna Amigo, que concurrió como número 2 en la lista del PP de Trabada el pasado 26 de mayo y fue elegida concejala presenta el martes un escrito de renuncia de su cargo poco más de dos meses después de haber sido elegida en las urnas. Lo hace dice "pola imposibilidade de atender os deberes propios do cargo coa dedicación que tal responsabilidade conleva". En este sentido, lamenta la "pouca sensibilidade da alcaldesa" a la hora de convocar los plenos, "como aconteceu neste primeiro pleno, o de organización, que ademais de convocarse fóra de prazo -un mes máis tarde do que marca a lei- faise nun horario que coincide co pleno do Parlamento e polo tanto, ao que non podería acudir".

"Ten maioría absoluta, puido ter convocado o pleno en tempo e decidiu non facelo", aseguró Amigo, "parece que estivo esperando á organización da Deputación, agardando coñecer as funcións, atribucións e remuneracións que lle correspondían". "Sería moi grave que á alcaldesa lle interese máis ir a Lugo que atender aos seus veciños", dijo.

La popular insistió en el comportamiento "tan insensible" de la regidora en el primer pleno y subrayó que "limita os meus dereitos como concelleira e, por este motivo, obrigoume a tomar esta decisión porque o que non quero é ocupar un cargo e non poder cumprir con el".

Con todo la exconcejala y diputada autonómica señaló que sigue a disposición del conjunto de la provincia "e moi en particular a disposición da veciñanza de Trabada". El siguiente nombre en la lista del PP trabadense es Juana María Rodríguez Maseda.

CONGRESO. La renovación de la dirección del PP estatal anunciada el martes por Pablo Casado dejó un nuevo cargo en manos del vivariense Jaime de Olano. Será el encargado de dirigir una vicesecretaría de nueva creación, la de Participación. En el Senado también seguirá el lucense José Manuel Barreiro, que será el portavoz de Economía del grupo popular.

A este respecto se pronunció el martes la presidenta provincial del partido, Elena Candia, asegurando que con estos nombramientos "Lugo gaña". "Serán dous altavoces da nosa provincia, polo que estamos moi orgullosos", dijo y subrayó que estos nuevos cargos supondrán "un traballo sen descanso para defender con absoluto rigor aos lucenses dende a posición que ten o partido nas institucións centrais".