Dos empresas optan a la remodelación del hospital asilo de Ribadeo

Los técnicos del Concello de Ribadeo y el equipo de gobierno están estudiando las ofertas que presentaron dos empresas para las obras de remodelación del edificio que acoge el hospital asilo San Sebastián y San Lázaro de Ribadeo.

El alcalde ribadense, Fernando Suárez, explicó que pese a la situación particular del momento actual, a solo tres días de estar en funciones y posteriormente dejar la alcaldía, continúa trabajando "como en calquer outro momento, ou máis" para acelerar todo lo posible las tramitaciones pendientes.

Según los cálculos que maneja, lo más probable es que las obras, que son muy ambiciosas e implican una modificación completa del edificio, comiencen a ejecutarse hacia finales del mes que viene, una vez completado el proceso administrativo.

Suárez Barcia indica que eso tiene importancia porque algo antes de que arranquen los trabajos tendrán que estar ya en otro destino los mayores que aún se encuentran allí. "Xa hai tempo", explica el regidor, "que deixamos de ir substituíndo aos que finan ou marchan a outro lado para que haxa os menos traslados posibles. En principio, van ser 26 as persoas afectadas porque xa hai meses que non entra ninguén". El regidor reconoce estar "moi satisfeito" de cómo se desarrolló "este proceso tan complexo e longuísimo no que a Xunta, de novo, non nos apoiou economicamente".