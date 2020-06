El empresariado de A Mariña teme la pérdida de la fábrica porque afectaría a todos los sectores

El sector empresarial de la Costa de Lugo observa con cierta angustia la crisis de Alcoa. El anuncio, por parte de la multinacional del aluminio, del cierre de una de las plantas de la fábrica de San Cibrao, la de Aluminio, hace que se disparen todas las alarmas. Significaría un gran desempleo en un corto espacio de tiempo, con más de medio millar de trabajadores a la calle, además de otros 400 que podrían verse afectados en las auxiliares.

En la última década, el tejido empresarial de la Costa de Lugo ha visto menguado su potencial y fueron muchos los trabajadores que se han visto en la calle. La crisis de 2008 se llevó por delante gran parte de la construcción, que daba trabajo a cientos de personas en A Mariña. Las grúas desaparecieron de las fotografías y los obreros tuvieron que reinventarse y buscar otros empleos.

En el interior de la comarca, la industria se vio reducida en los últimos diez años con casos como los de Aglomerados Ecar, en Mondoñedo, con un centenar de personas afectadas, o de IPV, en A Pontenova, que dejó a 31 personas en la calle. En 2011 ya amagó también Muebles Hermida, en Lourenzá, que presentó un Ere para 75 personas. Ocho años después, la empresa cerró sus puertas y el resto de trabajadores se han visto en la calle. Otros casos fueron Ecesa o Gres Burela, y actualmente Costiña, que ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (Ere) para el 80% de los trabajadores de la fábrica.

La posibilidad de utilizar el puerto de San Cibrao si se marcha Alcoa abre nuevas vías de exportación para las empresas de la zona

La industria en A Mariña se está desangrando y el cierre de la planta de Aluminio sería un golpe mortal a la forma de vida de muchas familias en la comarca. Pero si la lucha frente a los despidos anunciados por la multinacional no da su fruto, hay que buscar alternativas.

Y es en ese punto en el que los empresarios de la comarca mariñana aseguran que falta mucho por hacer: "A Mariña tiene una posibilidad industrial que está por desarrollar", dice Conchi Blanco, de Pescados Rubén, que afirma que el mayor problema de la zona es "su situación y las comunicaciones, pero ahí tenemos el puerto de San Cibrao, que se podría utilizar estratégicamente", afirma la persona responsable de exportaciones e importaciones de la firma pesquera, que vende su producto en los cinco continentes.

Para Javier Rodríguez, de Os Molineros, habría que potenciar otros sectores como "el forestal, el pesquero, el agrícola-ganadero y el turístico", afirma.

"Esta problemática viene de lejos"

Pescados Rubén es una de las empresas más potentes en toda la comarca. Conchi Blanco es la directora de exportación e importación y supone que la decisión que ha tomado Alcoa "es por motivos del precio de la electricidad" y no es optimista: "Creo que la empresa ahora mismo ya ha tomado la decisión y, salvo que haya unos cambios que le interese, donde lo que produzcan les salga a un precio muy competitivo, la decisión está tomada", señala.

Blanco asegura que este problema con el precio de la electricidad "no es algo que viene de este mes, ni de dos o tres meses, es un tema que viene de lejos", dice, y añade: "Imagino que desde la dirección barajaron unos baremos por donde se tenía que mover el precio de la electricidad para que producir fuera rentable. Si en uno o dos años no lo han conseguido, pues han tomado la decisión", apunta la empresaria mariñana.

La dirigente de la firma pesquera afirma que "nadie quiere perder puestos de trabajo", pero en el caso de que no hubiera marcha atrás, "cuando se cierra una puerta se abre otra, y en A Mariña hay muchas por abrir"

Esta pérdida de puestos de trabajo, si se produce finalmente, afectará a la Costa de Lugo de manera intensa. "Siempre que se pierden puestos de trabajo afecta negativamente a toda la comarca, pero ya sean los 534 de Alcoa o las pequeñas tiendas que cierran, y significa una pérdida de calidad de vida para la zona", asegura.

Lo impactante de esta situación es que "mucha gente pierde el trabajo al mismo tiempo y, encima, en un momento muy complicado porque las circunstancias son anormales a causa de la pandemia de la Covid-19", explica Blanco, que añade que "no hay estabilidad a medio plazo y es una situación difícil para todos, sobre todo para los trabajadores que pierdan su puesto de trabajo". En cambio, el sector de la alimentación, en el que trabaja Conchi Blanco, "es uno en los que menos impacto ha tenido la Covid-19", subraya.

"Nadie quiere perder puestos de trabajo, pero si se da esa circunstancia, si no es posible reactivar esa planta, habrá que buscar alternativas", asegura, y concluye: "Cuando se cierra una puerta se abre otra, y en A Mariña hay muchas puertas que abrir todavía".

"Mucha gente se tendría que ir de aquí"

Os Molineros es una de las promotoras que más años llevan trabajando en la Costa de Lugo. Javier Rodríguez, gerente de la empresa, vería como un grave problema el cierre de la planta de aluminio en Alcoa. "En el supuesto de que se cerrara la fábrica sería una gran pérdida para toda la Costa de Lugo, ya que se verían afectados muchos puestos de trabajo directos e indirectos, así como otros sectores como hostelería, comercio y servicios en general", dice, y añade: "Mucha gente tendría que abandonar su residencia en la Costa de Lugo, a pesar de ser una zona privilegiada para vivir, pues nuestros municipios cuentan con muy buenos servicios", subraya.

Rodríguez cree que su sector no sería de los más afectados por el cierre de la fábrica. "En el sector inmobiliario afectaría, sobre todo, a promociones de vivienda habitual y de alquiler de vivienda. Creo que donde afectaría menos sería en las viviendas turísticas o en la venta de viviendas de segunda residencia, ya que nuestra zona es cada vez mas demandada al valorarse nuestros pueblos, playas, tranquilidad, gastronomía, nuestra hospitalidad y el excelente clima que tenemos", afirma el gerente de Os Molineros. "Pienso que al sector turístico no le afectaría. En cuanto al de la construcción le afectaría los primeros años, pero después tendería a estabilizarse", afirma.

Asegura que si la multinacional americana no quiere vender, tendría que intervenir el Estado "y buscar empresas del sector interesadas en la fabricación del aluminio"

Javier Rodríguez aboga por una intervención del Estado en caso de que no se venda la fábrica. "En el caso de cierre de Alcoa, y en el supuesto de que no se vendiera, el Estado tendría que intervenir la fábrica e ir buscando empresas del sector que estuvieran interesadas en la fabricación de aluminio, con un precio de la energía similar al existente en otros países europeos", asegura.

Manda un mensaje de esperanza: "Espero que se solucione, sobre todo por el bien de todos los trabajadores directos e indirectos de la fábrica y por todos los que vivimos de Alcoa", finaliza.

"Espero que se plantee alguna solución"

Miguel Neira es el gerente de Armadores de Burela (Absa), la empresa concesionaria de la lonja de pescado del puerto de Burela, uno de los pósitos referencia a nivel nacional en este sector. Neira es un hombre acostumbrado al mundo empresarial y con mucha experiencia en ese sentido y, como no podría ser de otra manera, sigue con preocupación la crisis de Alcoa "o de cualquier problema que afecte al tejido empresarial de A Mariña", reconoce.

Neira prefiere no dar una opinión sobre lo que puede pasar o no en esta crisis de la empresa aluminera. "No me gusta hacer predicciones de este tipo y me gustaría ser muy respetuoso. Espero que se plantee alguna solución por la gran repercusión que puede tener para esta zona", advierte.

Afirma que le falta información sobre la crisis de la aluminera pero reconoce que está preocupado "por cualquier cosa que afecte al tejido empresarial de A Mariña"

Lo que sí predice es cómo quedaría esta zona en el caso de producirse los más de medio millar de despidos que ha anunciado la multinacional americana. "Lo primero es que es mucha gente la que está afectada, directa o indirectamente", advierte, "y la capacidad económica de los habitantes de A Mariña se reduce", dice. Ahora bien, Neira cree que "tendríamos que tener la habilidad para buscar alternativas en el caso de que se cierre, pero es cierto que no es fácil, porque estamos en la ubicación geográfica que estamos, y todos sabemos que cuando una empresa se va es difícil que venga otra", advierte.

Al gerente de Absa le falta información para poder dar una opinión sobre si el anuncio por parte de Alcoa no tiene marcha atrás o puede llegar una solución de última hora. "Me falta información, hay que estar ahí dentro para poder dar una opinión y además me parece un poco arriesgado", apunta, y añade: "Está claro que esta problemática se viene planteando desde hace ya tiempo y por lo que se ve no le han dado la solución adecuada", dice, y concluye que "es una decisión empresarial que, de materializarse, nos va a dejar un gran impacto en toda la zona, porque creo que todos somos necesarios aquí, todos".