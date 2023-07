Emprendemento desde o medio natural

As dúas miniempresas creadas no IES San Rosendo de Mondoñedo suman un novo curso de crecemento e éxitos. Trátase de Arte Floral San Rosendo e Benestar Vexetal Biomondo, proxectos formativos dentro do plan Lanzadeiras da Consellería de Educación que conta co apoio da fundación Alcoa e El Progreso.

Arte Floral San Rosendo é unha miniempresa dedicada a "actividades relacionadas co sector das florarías, sobre todo comercio ao por menor de flores e plantas, arranxos e composicións florais ou decoración de espazos", lembra o seu coordinador, o profesor Pablo Gómez, quen salienta que a participación neste proxecto "motiva os alumnos" de cara ás súas saídas laborais. "Á parte de obter un título, con isto poden montar unha floraría ou traballar nunha, é un sector con moita demanda de emprego. Hai futuro na profesión", asegura.

Os proxectos naceron dentro do plan Lanzadeiras da Consellería de Educación co apoio da fundación Alcoa e o xornal El Progreso

O curso comezou con nocións para montar un negocio deste tipo e tamén sobre como atender os clientes ou decorar o local para despois comezar coa elaboración dos arranxos, que "dúas ou tres" veces ao mes amosan á comunidade educativa do instituto. Tamén prepararon un mercadiño de Nadal, para o que recibiron a axuda dun asesor, e en San Valentín fixeron un concurso que consistía en atinar nunha diana numerada —feita polos alumnos do ciclo de soldadura— e os premios consistían en distintas elaboracións florais. Ademais recibiron encargos para adornar eventos no IES de Foz ou no de Vilamarín.

A intención do proxecto desta miniempresa, creada no 2017, é "intentar pechar o ciclo" e producir a planta nas propias instalacións. "Non se fai desde o 2020 e retomámolo este ano. Empezamos con caraveis e xirasois pero para o próximo ano a intención é plantar máis cousas, incluso especies de interior", avanza o profesor.

Alumnos da miniempresa Benestar Vexetal Biomondo. EP

No ano académico seguinte naceu Benestar Vexetal Biomondo, que coordina Miguel Freire, unha miniempresa adicada á venda de plantas aromáticas e de produtos obtidos delas con fins biosaudables, culinarios ou cosméticos, e de fragancias e fitosanitarios, cun servizo de tratamentos ecolóxicos para patoloxías vexetais. "Empezou como un hospital de plantas que curan plantas", lembra, poñendo especies aromáticas entre as de xardinería para protexelas pois "son funxicidas, insecticidas e repelentes de pragas".

Dentro desta miniempresa naceu o proxecto Bosque Comestible, premiado no FP Innova, onde se combinan pequenos froitos, cogomelos, plantas aromáticas, plantas comestibles, resina ou madeira que forman un ecosistema dunha alta biodiversidade e unha maior resilicencia fronte a pragas, enfermidades e cambio climático, "é un bosque autosuficiente, en equilibrio", apunta, que tamén presentaron na Semana de la Ciencia en Navia.

Este curso os alumnos traballaron na restauración da poza natural, crearon "un sequeiro solar" para secar as plantas aromáticas, remataron un observatorio de aves con bimbios "entrelazando as canas, que levan construíndo varios anos" e remataron o xardín fitosanitario. Tamén realizaron talleres de cultivo de seta shiitake, e de aproveitamento de plantas medicinais, entre outros. "Intentaremos ir facendo máis cousas dentro do que poidamos", sinala.